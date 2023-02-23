الخميس 23 فبراير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الخميس 23-2-2023 والقنوات الناقلة

كرة القدم
كرة القدم

يستعرض لكم «الدستور» فى هذا التقرير، مواعيد مباريات اليوم الخميس 23 فبراير والقنوات الناقلة، حيث تنطلق منافسات الإياب من ملحق دور الستة عشر من بطولتي الدوري والمؤتمر الأوروبي موسم 2022-2023، مساء اليوم، من أهمها مواجهة مانشستر يونايتد الإنجليزي ضد نظيره نادي برشلونة الإسباني.

 

مواعيد مباريات اليوم الخميس 23-2-2023 والقنوات الناقلة

 

مواعيد مباريات الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة

نانت الفرنسي ضد يوفنتوس الإيطالي، في الساعة 19:45 بتوقيت القاهرة و20:45 بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع على قناة bein sports.

 

ميتيلاند الدنماركي ضد سبورتنج لشبونة البرتغالي، في الساعة 19:45 بتوقيت القاهرة و20:45 بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع على قناة bein sports.

 

موناكو الفرنسي ضد باير ليفركوزن الألماني، في الساعة 19:45 بتوقيت القاهرة و20:45 بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع على قناة bein sports.

 

آيندهوفن الهولندي ضد إشبيلية الإسباني، في الساعة 19:45 بتوقيت القاهرة و20:45 بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع على قناة bein sports.

 

مانشستر يونايتد الإنجليزي ضد برشلونة الإسباني، في الساعة 22:00 بتوقيت القاهرة و23:00 بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع على قناة bein sports.

 

رين الفرنسي ضد شاختار دونتسيك الأوكراني، في الساعة 22:00 بتوقيت القاهرة و23:00 بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع على قناة bein sports.

 

يونيون برلين الألماني ضد أياكس أمستردام الهولندي، في الساعة 22:00 بتوقيت القاهرة و23:00 بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع على قناة bein sports.

 

روما الإيطالي ضد سالزبورج النمساوي، في الساعة 22:00 بتوقيت القاهرة و23:00 بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع على قناة bein sports.

 

مواعيد مباريات دوري المؤتمر الأوروبي والقنوات الناقلة

 

كلوج الروماني ضد لاتسيو الإيطالي، في الساعة 19:45 بتوقيت القاهرة و20:45 بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع على قناة bein sports.

 

دنييرو 1 الأوكراني ضد آيك لارنكا القبرصي، في الساعة 19:45 بتوقيت القاهرة و20:45 بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع على قناة bein sports.

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بارتيزان بلجراد الصربي ضد شيريف تيراسبول المولدوفي، في الساعة 19:45 بتوقيت القاهرة و20:45 بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع على قناة bein sports.

 

أندرلخت البلجيكي ضد لودوجوريتس البلغاري، في الساعة 19:45 بتوقيت القاهرة و20:45 بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع على قناة bein sports.

 

بازل السويسري ضد طرابزون سبور التركي، في الساعة 22:00 بتوقيت القاهرة و23:00 بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع على قناة bein sports.

 

جينت البلجيكي ضد كرباغ أجدام البلغاري الأذربيجاني، في الساعة 22:00 بتوقيت القاهرة و23:00 بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع على قناة bein sports.

 

فيورنتينا الإيطالي ضد سبورتينج براجا البرتغالي، في الساعة 22:00 بتوقيت القاهرة و23:00 بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع على قناة bein sports.

 

ليخ بوزنان البولندي ضد بودو جليمت النرويجي، في الساعة 22:00 بتوقيت القاهرة و23:00 بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع على قناة bein sports.

مباريات مواعيد مباريات اليوم مواعيد مباريات الدوري الأوروبي مواعيد مباريات دوري المؤتمر الأوروبي مانشستر يونايتد برشلونة

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