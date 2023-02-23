يستعرض لكم «الدستور» فى هذا التقرير، مواعيد مباريات اليوم الخميس 23 فبراير والقنوات الناقلة، حيث تنطلق منافسات الإياب من ملحق دور الستة عشر من بطولتي الدوري والمؤتمر الأوروبي موسم 2022-2023، مساء اليوم، من أهمها مواجهة مانشستر يونايتد الإنجليزي ضد نظيره نادي برشلونة الإسباني.

مواعيد مباريات اليوم الخميس 23-2-2023 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة

نانت الفرنسي ضد يوفنتوس الإيطالي، في الساعة 19:45 بتوقيت القاهرة و20:45 بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع على قناة bein sports.

ميتيلاند الدنماركي ضد سبورتنج لشبونة البرتغالي، في الساعة 19:45 بتوقيت القاهرة و20:45 بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع على قناة bein sports.

موناكو الفرنسي ضد باير ليفركوزن الألماني، في الساعة 19:45 بتوقيت القاهرة و20:45 بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع على قناة bein sports.

آيندهوفن الهولندي ضد إشبيلية الإسباني، في الساعة 19:45 بتوقيت القاهرة و20:45 بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع على قناة bein sports.

مانشستر يونايتد الإنجليزي ضد برشلونة الإسباني، في الساعة 22:00 بتوقيت القاهرة و23:00 بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع على قناة bein sports.

رين الفرنسي ضد شاختار دونتسيك الأوكراني، في الساعة 22:00 بتوقيت القاهرة و23:00 بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع على قناة bein sports.

يونيون برلين الألماني ضد أياكس أمستردام الهولندي، في الساعة 22:00 بتوقيت القاهرة و23:00 بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع على قناة bein sports.

روما الإيطالي ضد سالزبورج النمساوي، في الساعة 22:00 بتوقيت القاهرة و23:00 بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع على قناة bein sports.

مواعيد مباريات دوري المؤتمر الأوروبي والقنوات الناقلة

كلوج الروماني ضد لاتسيو الإيطالي، في الساعة 19:45 بتوقيت القاهرة و20:45 بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع على قناة bein sports.

دنييرو 1 الأوكراني ضد آيك لارنكا القبرصي، في الساعة 19:45 بتوقيت القاهرة و20:45 بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع على قناة bein sports.

بارتيزان بلجراد الصربي ضد شيريف تيراسبول المولدوفي، في الساعة 19:45 بتوقيت القاهرة و20:45 بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع على قناة bein sports.

أندرلخت البلجيكي ضد لودوجوريتس البلغاري، في الساعة 19:45 بتوقيت القاهرة و20:45 بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع على قناة bein sports.

بازل السويسري ضد طرابزون سبور التركي، في الساعة 22:00 بتوقيت القاهرة و23:00 بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع على قناة bein sports.

جينت البلجيكي ضد كرباغ أجدام البلغاري الأذربيجاني، في الساعة 22:00 بتوقيت القاهرة و23:00 بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع على قناة bein sports.

فيورنتينا الإيطالي ضد سبورتينج براجا البرتغالي، في الساعة 22:00 بتوقيت القاهرة و23:00 بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع على قناة bein sports.

ليخ بوزنان البولندي ضد بودو جليمت النرويجي، في الساعة 22:00 بتوقيت القاهرة و23:00 بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع على قناة bein sports.