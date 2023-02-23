لايبزيج يتعادل (1ـ1) مع السيتي في دوري أبطال أوروبا

تعادل فريق لايبزيج الألماني مع مانشستر سيتي الإنجليزي، بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما على ملعب ريد بول أرينا في ذهاب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

افتتح مانشستر سيتي باب التسجيل، بهدف أول في شباك لايبزيج في الدقيقة 27 عن طريق رياض محرز، عندما أرسل جاك جيريليش الكرة لـ إلكاي جوندوجان التي قام بتفويتها ببراعة، لتصل لمحرز الذي أسكن الكرة الشباك.

وسجل محرز الهدف رقم 20 في مسيرته ببطولة دوري أبطال أوروبا، والـ 16 له مع مانشستر سيتي في تلك البطولة كما أصبح خامس لاعب أفريقي فقط يسجل 20 هدفًا على الأقل في بطولة دوري أبطال أوروبا بعد محمد صلاح وديديه دروجبا وساديو ماني وصامويل إيتو.

وفي الدقيقة 30، نفذ رياض محرز ركلة ركنية من الجهة اليمنى قابلها رودري بالرأس، لكن تسديدته ضلت طريق الشباك.

وأرسل برناردو سيلفا الكرة لـ جاك جيريليش في الجهة اليسرى لمنطقة الجزاء، لكن تسديدته علت العارضة في الدقيقة 36.

في الشوط الثاني، كثف لاعبو لايبزيج محاولاتهم لتسجيل هدف التعادل، وهو ما كانوا قريبين منه في الدقيقة 55، عندما هُيئت الكرة لـ بنجامين هنريكز أمام مرمى إديرسون تمامًا، لكن تسديدته مرت بجوار القائم الأيسر.

واستطاع الكرواتي يوسكو جفارديول، تسجيل هدف التعادل لـ لايبزيج في الدقيقة 70 بضربة رأسية رائعة من متابعة للركلة الركنية التي نفذها تيمو فيرنر، لينتهي اللقاء بدون فائز.

وتُقام مباراة الإياب على ملعب مانشستر سيتي، يوم الثلاثاء 14 مارس.