مؤتمر تين هاج: برشلونة يظل قويا حتى في غياب بيدري وجابي.. وهذا ما دار مع فيرجسون

أكد الهولندي إريك تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد الإنجليزي، صعوبة المواجهة التي تجمعه مع نظيره برشلونة الإسباني غدًا في إياب الدور المؤهل لدور الـ 16 بالدوري الأوروبي.

وقال تين هاج في المؤتمر الصحفي للقاء اليوم: “ستشاهدون غدًا، لدينا خطة نحن نستمتع بها حقًا، نتطلع لها وسنقدم أفضل ما لدينا”.

وأضاف: “نحن في وضع نواجه الكثير من المباريات الكبيرة القادمة، نتطلع لها وأنا متحمس جدًا، لأننا نريد أن نتنافس ضد الأفضل”.

وعن المقابلة التي جمعته مع السير أليكس فيرجسون مدرب الفريق الأسطوري السابق: “دائمًا استمتع بمحادثة من يعلم الكثير حول كرة القدم، لديه خبرة كبيرة وأراد مشاركتها معي، أراد مساعدة ودعم مانشستر يونايتد إنه ناديه ويشعر بالالتزام تجاهه”.

وتابع عن تشافي: "لا أعلم بما يفكر به، جافي وبيدري لاعبان مهمان لكن تشكيلة برشلونة تمتلك العمق، غدًا سيكون لديهم فريقٌ جيد لذلك يجب أن نؤدي بشكلٍ أفضل".

وعن جاهزية لاعبيه أشار إلى أن أنتوني مارسيال سيغيب وليس جاهز بعد بينما يتوقع عودة هاري ماجواير وأنتوني.

كانت مباراة الذهاب بين مانشستر يونايتد وبرشلونة قد انتهت بالتعادل 2 - 2 على ملعب "كامب نو" معقل الفريق الكتالوني.

وفي مباراة الغد، يأمل مانشستر يونايتد إلى مواصلة عروضه القوية واستغلال عاملي الأرض والجمهور لانتزاع بطاقة التأهل لدور الستة عشر في البطولة.

وبعد التعادل مع برشلونة ذهابا، عاد مانشستر يونايتد إلى طريق الانتصارات سريعا بالفوز على ليستر سيتي 3 - 0 يوم الأحد الماضي، ليقلص الفارق الذي يفصله عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولا شك في أن أمال مانشستر يونايتد وجماهيره ومديره الفني إيريك تن هاج معلقة بشكل كبير على استمرار تألق ماركوس راشفورد الذي سجل هدفا للفريق في شباك برشلونة كما سجل ثنائية أمام ليستر سيتي.

ولم يظهر مانشستر يونايتد بأفضل مستوياته في الشوط الأول من المباراة أمام ليستر سيتي لكنه فرض تفوقه بشكل واضح في الشوط الثاني ليعزز لاعبوه الثقة قبل المباراة الأوروبية المرتقبة.