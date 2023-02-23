الخميس 23 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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«الدوم» يكشف تاريخ صناعة آلة «القانون» وتطورها وأشهر العازفين المصريين

الدوم
الدوم

قدم برنامج "الدوم"، تقريرًا عن آلة "القانون"، وتاريخ تطور صناعتها وأول عصر ظهرت فيها وهو العصر الأشوري الحديث في القرن التاسع عشر قبل الميلاد.

وجاء في التقرير، أن القانون، صوته يدخل القلب ويؤثر فيه، وبدأت رحلته من زمن بعيد جدًا وهو العصر الأشوري الحديث في القرن التاسع عشر قبل الميلاد، ووقت اكتشافها كانت عبارة عن صندوق من الخشب العاج، وفي العصر العباسي، سماها العرب بـ "آلة النزهة"،

وتطورت صناعة "القانون"، وشكلها إلى أن وصلت لشكلها المعروف حاليًا، ومعروف عنها مكانها المرموق بين آلات التخت الشرق، حتى أنها تعبر القانون أو الدستور لكل الآلات الموسيقية. 

وأكد التقرير أن مصر بلد الفنون،  تطورت فيها صناعة القانون واعتمدوا عليها بشكل كبير وأساسي في الحفلات الموسيقية قبل ظهور البيانو.

أشهر عازفي القانون في مصر

وكان من أشهر عازفي القانون محمد العقاد الكبير، ويعتبر من العازفين التاريخيين لآلة القانون وكان له فضل كبير في تألق ونجاح كوكب الشرق أم كلثوم في بدايتها الفنية، ومن عازفي القانون أيضًا محمد عبده صالح وكان عضو أساسي في فرقة أم كلثوم.

ومن أشهرالعازفين المعاصرين لآلة القانون الدكتور ماجد سرور، والذي شارك في عدد من الحفلات الفنية مع العديد من النجوم.

الدوم القانون تطور صناعتها العصر الأشوري الخشب العاج آلة النزهة أشهر عازفي القانون مصر أم كلثوم

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