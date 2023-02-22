متحدث الشباب والرياضة يوضح أهمية مشروع اقتصاديات الرياضة المصرية - Sports Expo 2023

أوضح محمد الشاذلي المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، أهمية مشروع اقتصاديات الرياضة المصرية - Sports Expo 2023، قائلاً: "إنه يوجد عوائد فعلية موجودة، وتجنيها الحكومة المصرية، من خلال مشروع قومي يسمى "اقتصاديات الرياضة المصرية".

وأضاف الشاذلي خلال مداخلة ببرنامج التاسعة، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أن خلال ثلاث سنوات تم تحقيق عوائد استثمارية، من خلال اقتصاديات الرياضة المصرية في جزء واحد فقط متعلق بتطوير البنية الأساسية في مراكز الشباب والأندية، ومشروعات الطرح الاستثماري، بمبلغ يقدر بـ28 مليار جنيه.

وأوضح محمد الشاذلي، أنه تم تنفيذ حزمة تشريعات تتيح للوزارة، أن تطلق العنان للأندية المصرية الكبيرة والاتحادات والمؤسسات الرياضية التي لها باع ولها إمكانيات مادية، بأن تؤسس شركات بإمكانيات مالية ضخمة جدا، على غرار شركات النادي الأهلي وشركات النادي الزمالك التي تم إنشاؤها مؤخرًا، والتي شرع النادي الأهلي في إنشاء استاد رياضي، وبالتالي أصبح هناك اقتصاديات رياضة مصرية.

وأشار إلى أن الدولة المصرية عملت على تهيئة المناخ لذلك، وقامت بصناعة بيئة صالحة للاستثمارات الرياضية.