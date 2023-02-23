تراجع عيار 21.. سعر الذهب اليوم الخميس 23 فبراير 2023

واصلت أسعار الذهب تراجعها خلال تعاملات اليوم الخميس ٢٣ فبراير ٢٠٢٣، وتراجع الذهب عيار ٢١ بنحو ٥ جنيهات ليستقر عند سعر ١٦٨٨ جنيه للبيع، رغم ارتفاع سعر الذهب العالمي خلال تعاملات اليوم .

وكانت أسعار الذهب قد سجلت ارتفاعات قياسية في السوق المحلي متأثرة بعد عوامل منها الارتفاع المتكرر لسعر الدولار مقابل الجنيه بجانب الحرب الروسية الأوكرانية، وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس.

أسعار الذهب اليوم الخميس 23-2-2023

• الذهب عيار 24 : للبيع 1,922 جنيه ، وللشراء 1,929 جنيه متراجعًا بنحو ٥.٧٥ جنيه .

• الذهب عيار 22: للبيع 1,762 جنيه ، وللشراء 1,768 جنيه متراجعًا بنحو ٥.٥٠ جنيه .

• تراجع الذهب عيار 21 بنحو ٥ جنيهات مسجلًا للبيع 1,682 جنيه ، وللشراء 1,688 جنيه .

• الذهب عيار 18: للبيع 1,442 جنيه، وللشراء 1,447 جنيه .

• الذهب عيار 14: للبيع 1,121 جنيه ، وللشراء 1,125 جنيه .

• الذهب عيار 12: للبيع 961 جنيه ، وللشراء 965 جنيه .

• الاونصة: للبيع 59,783 جنيه ، وللشراء 59,996 جنيه .

• الجنيه الذهب: للبيع 13,456جنيه ، وللشراء 13,504 جنيه .

• الكيلو الذهب : بيع 1,922,286 جنيه، وللشراء 1,929,143 جنيه .



الجنيه الذهب والسبائك

• جنيه ذهب وزن 8 جرام : 14530 جنيه

• جنيه ذهب عيار 21 من بي تي سي: 14725 جنيه

• سبيكة ذهب 1 جرام : 1931 جنيها

• سبيكه سويسرى عيار24 : 208980 جنيه .

• سعر سبيكة الذهب اليوم 2.5 جرام :4.827 جنيها .

• سبيكة ذهب عيار 24 : 208770 جنيه

• سعر سبيكة الذهب اليوم 10 جرامات: 19310 جنيها

• سعر سبيكة الذهب اليوم 20 جراما : 38620 جنيه .

• سعر سبيكة الذهب اليوم 50 جراما : 96550 جنيه.

• سعر سبيكة الذهب اليوم 100 جرام : .1931100 جنيه .