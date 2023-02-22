أول رد من الحكومة حول تسبب الدواجن البرازيلية في العقم

رد السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، على الشائعات المتعلقة بالدواجن المجمدة وحقيقة حقنها بهرمونات تصيب بالعقم، مؤكدًا أن الحكومة تدخلت بأدواتها وفي توقيت مناسب لحل أزمة الدجاج.

وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" أن الحكومة كان أمامها خيارين لمواجهة أزمة الأعلاف وارتفاع أسعار الدواجن، الأول كان توفير كميات من الأعلاف المتاحة ومدخلات إنتاج الأعلاف، والحل الآخر استيراد الدواجن نتيجة الظرف الحالي لا سيما قبيل شهر رمضان المبارك.

وتابع أن الدولة نجحت في زيادة الأعلاف المتاحة واستيراد مدخلات الإنتاج لسد العجز، مؤكدا أن استيراد الدواجن إحدى الأدوات التي لجأت إليها الدولة، مشيرًا إلى أن الحكومة قررت استيراد 50 ألف طن من الدواجن وتحديدا من البرازيل.

حقيقة افتعال أزمة الأعلاف

كما رد على الشائعات حول أن أزمة الأعلاف وكونها مفتعلة، مؤكدًا أن تأخر خروج الأعلاف من الجمارك ساهم في الأزمة وهو أمر نعترف به، لكن الدولة كانت مضطرة لذلك لتدبير العملة الصعبة للاستيراد، وأنه لم يكن هناك افتعال لأزمة الأعلاف، والحكومة تدخلت لحلها.

وأكد أن مزاعم البعض حول الدواجن المجمدة وأنها تسبب العقم، قال إنه لا يستحق الرد عليه من الأساس، موضحًا أن شأنها شأن جميع السلع التي يتم استيرادها تخضع لكل الاختبارات من هيئة سلامة الغذاء، ولفحص شامل وكامل من جانب الهيئات.

وتابع، أن الدولة المصرية ستستورد الدواجن من الدولة رقم واحد بالعالم في إنتاج الدواجن، البرازيل التي وصل حجم توريدها للدواجن 21% من الدول المصدرة بالعالم.

وأردف، أن الدواجن المجمدة لا تطرح بشكل جبري: «من يشعر بارتياح يشتريها»، وعن شائعة أن أزمة الأعلاف مفتعلة لاستيراد الفراخ المجمدة قال هل الحكومة هتغتني من بيع 50 ألف طن دواجن؟!.. الدواجن المجمدة تباع حاليًا بسعر أقل من الدواجن البلدي، والاستيراد جاء بهدف سد الفجوة وليس لتحقيق الربح.