انطلاق فعاليات المهرجان الـ 16 للخيول العربية الأصيلة بالبحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، على أهمية المهرجانات والمسابقات الرياضية والفنية والثقافية، فى جذب الاستثمارات والتنشيط السياحي والاقتصادي، مشيرة إلى أن المحافظة تولى اهتماماً كبيراً بالسياحة الرياضية متمثلة فى رياضة الخيول العربية الأصيلة، حيث حرصت المحافظة على إقامة مثل تلك المهرجانات الرياضية بشكل دوري لدورها الهام فى تسليط الضوء على المقومات السياحية والمظاهر الجمالية والحضارية للمحافظة.

وانطلقت اليوم فعاليات اليوم الأول من المهرجان الدولي السادس عشر للخيول العربية الأصيلة، والذي يعد من أكبر بطولات الخيول العربية الأصيلة بمصر والشرق الأوسط ويشارك به أكثر من 250 جواد على مدار أربعة أيام مقسمين إلى مسابقة جمال الخيول العربية ومسابقة أدب الخيول "مسابقة جمال الخيول يومى الأربعاء والخميس 22 و 23 فبراير، ومسابقة أدب الخيول يوم 24 و 25 فبراير".

كما أكدت بلبع أن المهرجان يشارك فيه 4 من الدول العربية الشقيقة وهى السعودية والكويت وقطر والبحرين وفى وجود حكام من السويد.

وافتتح المهرجان وشهد فعاليات اليوم الأول اللواء محسن الجندي رئيس مركز ومدينة كوم حمادة، واللواء أحمد سليمان خليل وجمع كبير من المواطنين وأصحاب ومربى الجياد والفرسان المشاركة.

وشهد اليوم الأول من فعاليات المهرجان مسابقة جمال الخيول العربية وجميعها خيول عربية أصيلة مسجلة بالهيئة الزراعية المصرية التابعة لوزارة الزراعة وعدد الخيل المشارك بتلك المسابقه بلغ 160 حصان.