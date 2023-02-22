الأربعاء 22 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

«الكونتينر» يكشف صناعة الجلود من قويسنا لتصديرها للخارج

برنامج الكونتينر
برنامج الكونتينر

انطلق خلال الأسابيع القليلة الماضية برنامج "الكونتينر"، أحدث برامج الشركة "المتحدة" للخدمات الإعلامية، والذي يقدمه الفنان أحمد داود، ويناقش البرنامج فكرة "عقدة الخواجة"، وهو التجربة الأولى لأحمد داود في تقديم البرامج، ويتكون الموسم الأول من 16 حلقة.

ويقدم أحمد داود، من خلال برنامج الكونتينر، الثورة الصناعية التي أحدثتها مصر في الخمس سنوات الماضية، ويزور مصانع مصر في مختلف المحافظات لرصد تطور صناعات الملابس، الجلود، الصناعات الغذائية، الأجهزة الكهربائية والصناعات الثقيلة والمكمّلة.

وفي إحدى حلقات البرنامج تحدث عن  مصنع "بيل كلر"لصناعة الجلود وصباغتها في قويسنا، والذي نال العديد من الجوائز في عام 2021، ومراحل تصنيعه وكيفية الاستفادة منها.

وفي "الفيديوجراف" التالي نستعرض أبرز المعلومات عن صناعة الجلود وصباغتها.

https://fb.watch/iS42YKs1Kb/

الكونتينر أحمد داود المتحدة برنامج الكونتينر بيل كلر صناعة الجلود وصباغتها الجلود

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وائل لطفي

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