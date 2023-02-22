ابنة رجاء الجداوي: كنا ممنوعين من أكل اللبان في منزل تحية كاريوكا

كشفت أميرة مختار، ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، بعض الأسرار من حياة الفنانة تحية كاريوكا، خالة والدتها، في ذكرى ميلادها، مؤكدة أنها تعلمت منها الحنية والقوة في نفس الوقت.

وقالت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا"، والمذاع عبر فضائية "cbc"، إن والدتها الفنانة رجاء الجداوي أخذت الكثير من صفاتها ولكن تبقى صفات لتحية كاريوكا لم يأخذها أحدًا عنها، مؤكدة أنها كانت ضعيفة جدًا أمام الغلبان والمظلوم وتأتي بحقه بشراسة، وكانت ضعيفة في حقوقها وتسلم أمرها لله.

تحية كاريوكا كانت متدينة وقريبة من الله

وتابعت، أنها كانت متدينة لدرجة كبيرة وكانت قريبة جدًا من ربنا وكان لها خدمة في مسجد السيدة نفيسة، مشيرة إلى أنها كانت تقيم في السعودية من العمرة حتى الحج، والمصحف لم يكن يفارقها.

وأكدت أن تحية كاريوكا، كانت تجيد الفرنسية، وسليمان بك نجيب، هو من جعلها تكمل مسيرتها التعليمية وكان دائمًا مساندًا لها، كما كانت تربطها علاقة صداقة قريبة بالملكة فريدة والملك فاروق.

وأوضحت أنه كان هناك تعليمات خلال زيارتها لتحية كاريوكا بمنزلها ومنها ممنوع مضغ اللبان، أو وضع قدم فوق الأخرى، وعندما توجه نصيحة لهم يسمعونها وأعينهم في الأرض.