الأربعاء 22 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس متهم بالاتجار فى النقد الأجنبى بالمعادى

متهم
متهم

أمرت جهات التحقيق بالقاهرة، بحبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بالاتجار في النقد الأجنبي بمنطقة المعادى، كما طلبت تحريات رجال المباحث حول المتهم؛ للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات.

كانت قد تمكنت قوة أمنية تابعة لمباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص حال تواجده بدائرة قسم شرطة المعادى وبحوزته مبلغ مالي لعملات أجنبية "مقلد" - سلاح أبيض واعترف بحيازته للمبلغ المالي بقصد ترويجها على عملائه، وأقر بتحصله عليه من أحد الأشخاص– مقيم بدائرة قسم شرطة دارالسلام، بقصد استخدامها فى تصوير مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وباستهداف الأخير أمكن ضبطه وبمواجهته بأقوال المتهم الأول أيدها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

بالقاهرة حبس الاتجار النقد الأجنبي المعادى

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وائل لطفي

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