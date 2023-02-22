6 أيام وينتهي التسجيل.. لينك استمارة الثانوية العامة 2023 والأوراق المطلوبة

يكثر البحث عن لينك استمارة الثانوية العامة 2023 حيث تبقى فقط 6 أيام على انتهاء المهلة المحددة لتسجيل الاستمارة وهو يوم الثلاثاء 28 فبراير، كما حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

لينك استمارة الثانوية العامة 2023

نعرض لكم في هذا التقرير لينك استمارة الثانوية العامة 2023 وخطوات التسجيل والأوراق المطلوبة كي يستكمل الطالب تسجيل استمارته في مدرسته.

يمكن الدخول على لينك استمارة الثانوية العامة 2023 من هنا.

وتظهر صفحة مكتوب عليها.

تسجيل الاستمارة الإلكترونية للتقدم للامتحان للعام الدراسي 2022-2023 م

ثم يظهر أيضا

متاح الآن التسجيل ومراجعة البيانات للصفوف التالية:

الصف الثالث الثانوي

شهادات التعليم الفني

الصف الثالث الإعدادي

ولكي تتمكن من ملئ الاستمارة وطباعتها ينبغي أن يكون لديك البريد الإلكتروني المدرسي الخاص بك

إذا لم يكن لديك بريدك الإلكتروني، يمكنك الحصول عليه من خلال رابط إنشاء البريد الإلكتروني المدرسي.

وفي حالة تسجيل الدخول للطالب بالبريد الإلكتروني الموحد يقوم بعد ذلك بمراجعة البيانات ومواد التخصص واللغة الاجنبية الأولى والثانية للتأكد من عدم وجود أخطاء.

وتأتي خطوة تسجيل البيانات المطلوبة في الاستمارة وتشمل: الصورة الشخصية

مواد التخصص

الشعبة

ثم التأكد من مراجعة البيانات بدقة لعدم وجود أخطاء.



وأهم خطوة هي حفظ الاستمارة ثم الضغط على كلمة طباعة من أجل طباعتها.



الأوراق المطلوبة لاستمارة الثانوية العامة 2023

- إيصال سداد الرسوم الدراسية من البريد و إحضار نسختين منه.

- إيصال رسوم التقدم للامتحانات، وهى سداد 210 جنيهات للمتقدمين للمرتين الأولى والثانية، اما المتقدمين للمرة الثالثة و الرابعة، عليهم سداد 410 جنيهات للمتقدمين للمرتين الثالثة والرابعة.

- إيصال سداد رسوم التابلت بإجمالى 105 جنيهات.

- إحضار شهادة ميلاد حديثة وصورة بطاقة الرقم القومى للطالب ورقم هاتف الطالب.

- إحضار صورة بطاقة الرقم القومى لولى الأمر ورقم جواله الخاص.

- إحضار 5 صور شخصية للطالب بخلفية بيضاء للطالب ومدون عليها اسم الطالب إلكترونيا، بالنسبة للبنات فيجب الالتزام بالزى المدرسى فى الصور.

- وفى حالة الطالب الراغب فى الإعادة، إحضار بيان رسوب من المديرية و3 طوابع تعليمية فئة 10 جنيهات.

