الأربعاء 22 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

صحة الشرقية: إجراء 7 عمليات جراحية متقدمة و14 أخرى للقضاء على قوائم الانتظار

عملية
عملية

قام الفريق الطبي بقسم جراحة العظام بمستشفى أبو حماد المركزي، بإجراء ٧ عمليات جراحية متقدمة وذات مهارة، خلال أسبوع واحد لتغيير مفاصل ركبة وفخذ للمرضي، دون تحملهم أي مبالغ مالية، وذلك بقرارات علاج على نفقة الدولة.

 هذا بجانب إجراء ١٤ عملية أخرى كبرى ومتوسطة، بقسم جراحة العظام بالمستشفى ليصل الإجمالي ٢١ عملية جراحية خلال ٧ أيام.

وكانت جراحات قوائم الانتظار عبارة عن "٣ عمليات استبدال مفصل ركبة بمفصل ركبة صناعي كامل أسمنتي مع تثبيت كسر بأسفل عظمة الفخذ في نفس الطرف لإحدى الحالات، وعمليتان استبدال مفصل الفخذ بنصف مفصل فخذ ثنائي القطب أسمنتي، وعمليتان استبدال مفصل فخذ بمفصل فخذ لا أسمنتي كامل".

وقدم وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الشكر لمدير المستشفى، ورئيس قسم العظام، والفريق الطبي من السادة الأطباء، وهيئة التمريض، والفنيين، والخدمات المعاونة، وجميع المشاركين في هذا العمل لخدمة المرضى بمحافظة الشرقية.

جاء ذلك في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للقضاء على قوائم الانتظار الخاصة بالعمليات الجراحية، واستمرارا لنجاح منظومة العمل بإدارة العلاج علي نفقة الدولة، ورفع الأعباء عن المريض المصري، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، و الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وتعليمات  الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، برفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضي والمواطنين بمستشفيات الصحة بالمحافظة.

وفى سياق متصل قام الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالمرور صباح اليوم على مركز طبي النحال، التابع للإدارة الصحية بالزقازيق، للاطمئنان على تشغيل العيادات الخارجية بمستشفي الرمد، بكامل طاقتها داخل المركز الطبي، وذلك بعد نقل الخدمات الطبية المقدمة للمرضي بالمستشفي صباح اليوم، والمتمثلة فى "العيادات الخارجية، والاستقبال والطوارئ، والعمليات الجراحية"، لتقدم الأولي في مركز طبي النحال، وباقي الخدمات من استقبال وعمليات جراحية في مستشفي الزقازيق العام.

الإستقبال والطوارئ استبدال الخدمات الطبية المقدمة للمرضى الخدمات المعاونة الخدمات الطبية المقدمة

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