الإدارة المحلية بالنواب تستكمل مناقشات طلبات الإحاطة

استكملت لجنة الإدارة المحلية برئاسة المهندس أحمد السجيني، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد الحديدي، بشأن إحلال وتجديد وتوسعة طريق ترعة السلام بدءاً من مدينة الأثاث بدمياط، وحتى مدينة بحر البقر بطول 74 كيلومترًا بمحافظة الدقهلية، المُسمى بطريق الموت، وذلك في ضوء ما انتهت اليه المناقشات باجتماع اللجنة المنعقد بتاريخ 6 من ديسمبر سنة 2022.

وأوضح النائب مقدم طلب الإحاطة أن هذا الطريق يقع عليه حوادث مأساوية متكررة من جراء سوء حالة الطريق، وأكد ممثل الحكومة أن هناك استجابة لتنفيذ توصية اللجنة بتوسعة الطريق.

كما ناقشت اللجنة طلبي الإحاطة المقدمين من النائب أبانوب عزت، بشأن، الأول: عدم قيام محافظة القاهرة بتأجير الصالة الكائنة بجراج الترعة التابع لحي الساحل إلى هيئة البريد المصري بهدف إنشاء مكتب بريد لخدمة أهالي الحي، وذلك في ضوء ما انتهت اليه المناقشات باجتماع اللجنة المنعقد بتاريخ 25 من أكتوبر سنة 2022، وأوضح النائب أن هذه الصالة يتم استخدامها حالياً "كقاعة أفراح" بدون إيجار، والثاني بشأن عدم قيام محافظة القاهرة بتطوير سوق الخلفاوي بحي الساحل، الأمر الذي أدى إلى تحويل السوق إلى مقلب قمامة، وسوق عشوائي، حيث خرج المنتفعين من السوق وقاموا بغلق شارع الشيخ رحيم، وذلك في ضوء ما انتهت اليه المناقشات باجتماع اللجنة المنعقد بتاريخ 25 من أكتوبر سنة 2022.

اللجنة ستعقد اجتماعا آخر اليوم، لاستمرار متابعة برنامج إعادة هيكلة هيئتي النظافة والتجميل بمحافظتي القاهرة والجيزة، والتوسع في المجالات الاستثمارية، وإدارة الأصول الثابتة لضمان تمكينها من الاعتماد على مواردها الذاتية دون الاعتماد على ميزانية الدولة، والتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لإعادة الهيكلة الوظيفية للهيئتين، وذلك بإعداد جداول وظائف أفقية ورأسية من خلال مجموعات نوعية، لتحسين إدارة الهيئات الخدمية، حتى تتحول من مصدر نزيف لموارد الدولة إلى تعظيم العائد على أصول الدولة، وذلك في ضوء ما انتهت اليه المناقشات باجتماع اللجنة المنعقد بتاريخ 1 من ديسمبر سنة 2022.