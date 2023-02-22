«القاهرة الإخبارية» تكشف تفاصيل أقدم اكتشاف أثري بالعراق

اكتشف فريق من علماء الآثار بالمتحف البريطاني أطلال قصر للملوك السومريين ومعبد لإله الحرب والصيد والزراعة “نينورتا” بمحافظة ذي قار جنوب العراق، تعود لعمر لايقل عن 4500 عاما.

وتمكن علماء الآثار من تحديد حدود القصر والمعبد باستخدام الطائرات المسيرة والصور الجوية التي التقطتها، وعثر العلماء حتى الآن بين أطلال القصر على 200 لوح طيني تم تسليمها إلى المتحف الوطني العراقي في بغداد.

وقالت هبة التميمي، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من بغداد، إن مدينة "ذي قار" تذخر بالعديد من المواقع الأثرية، أحدثها القصر والمعبد السومري.

وأوضحت أن الموقع الأثري احتوت على "ثلاجة" تعتمد على نظام كامل للتبريد، بالإضافة إلى أن مجموعة من المقاعد والقطع الأثرية التي يعود تاريخها إلى آلاف السنين.

وتعود الآثار المكتشفة إلى مدينة "جيرسو"، التي تم اكتشافها في نهاية القرن الـ19، وعثر بها على العديد من الاكتشافات الجديدة التي تتعلق بحياة السومريين، بالإضافة إلى أدوات كانت تستخدم ضمن وسائل المعيشة الأساسية في تلك الحقبة.