الأربعاء 22 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ المنوفية يوافق على إقامة منفذ لبيع السلع بقرية أبو نشابة في «السادات»

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

وافق اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، على إقامة منفذ لبيع السلع الغذائية والأساسية واللحوم بقرية أبو نشابة التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة السادات، وذلك في استجابة سريعة لطلب أهالي القرية لتوفير كل السلع الغذائية والاحتياجات الضرورية بأسعار مخفضة وجودة عالية أمام المواطنين ومحاربة جشع التجار وغلاء الأسعار، على أن يكون المنفذ تحت إشراف الوحدة المحلية لمدينة السادات وبالتعاون مع مديرية التموين.

جاء ذلك خلال لقاء محافظ المنوفية اليومي بعدد من المواطنين من أبناء المحافظة بمكتبه بالديوان العام للتعرف علي شكواهم وتلبية مطالبهم في ضوء اللوائح والقوانين المنظمة لذلك وبالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بشتي قطاعات الخدمات.

كما تضمن اللقاء عدد من الطلبات والشكاوى تنوعت بين شكوى باحثة قانونية بإدارة تموين الباجور تتضرر من قرار نقلها إلى ديوان عام المديرية بشبين الكوم، وقد وجّه المحافظ مدير مديرية التموين بدراسة شكواها واتخاذ اللازم مع مراعاة ظروفها العائلية الخاصة، وكذا شكوى مواطن بناحية دمليج مركز منوف يتضرر من تعنت الوحدة المحلية ضده، وعلى الفور، وجه المحافظ الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بفحص شكواه والعرض عليه لاتخاذ اللازم.

كما استمع المحافظ إلى طلب مواطنة بناحية الأخماس مركز السادات تلتمس تخفيض قيمة سعر المتر الذى أقرته لجنة تقنين أراضى أملاك الدولة نظرًا لارتفاع السعر ومراعاة لظروفها الاجتماعية والمعيشية الصعبة، وقد أحال المحافظ طلبها إلى الإدارة العامة لأملاك الدولة لإعادة الدراسة وتقييم الأرض والعرض عليه.

وفي لفتة إنسانية، أمر المحافظ بصرف مساعدة مالية ولحوم ومواد غذائية لمواطن بناحية طوخ دلكة مركز تلا تعانى نجلته من عيب خلقى فى المثانة  وليس لديه مصدر دخل ثابت لتحمل نفقات علاجها، يأتى ذلك في إطار حرص المحافظة على تقديم الدعم للأسر الأولى بالرعاية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية .

أهالى القرى اجتماعية احتياجات استجابة سريعة الاجتماعية السلع الغذائية السلع الغذائي اللواء إبراهيم أبو ليمون

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وائل لطفي

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