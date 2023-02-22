رئيس هيئة الاستثمار وسفيرة الإمارات يبحثان فرص تعزيز التعاون

التقى حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مريم خليفة الكعبي، سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة في القاهرة، لبحث فرص الاستثمار بمصر وسبل تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين.

وخلال اللقاء، استعرض الجانبان الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر وأبرز القطاعات الجاذبة للاستثمارات الأجنبية، كما بحث الجانبان إنشاء شراكات استثمارية في عدد من المجالات في السوق الأفريقي استغلالا للاتفاقيات التجارية والاستثمارية التي تربط مصر بقارة أفريقيا.

واتفق الجانبان على تبادل الخبرات في إدارة المناطق الحرة ودوائر التنمية الاقتصادية، وتنظيم ملتقى مصري- إماراتي بشكل دوري لبحث فرص الاستثمار بين البلدين.

واستعرض حسام هيبة أهم الخطوات التي اتخذتها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للتيسير على المستثمرين وتهيئة بيئة الأعمال، وأهمها استحداث وحدة لمنح الرخص الذهبية، والتي تضم كافة التصاريح والتراخيص في رخصة واحدة تمنح للمشروعات ذات الطابع التنموي، بالإضافة إلى جهود الهيئة في التحديث المستمر للفرص الاستثمارية المتاحة على خريطة مصر الاستثمارية.

وتحتل دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى في قائمة الدول المستثمرة في مصر، حيث ساهمت في تأسيس وتشغيل أكثر من 1300 شركة عاملة في مصر.

رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وسفيرة دولة الإمارات العربية يبحثان فرص تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك.