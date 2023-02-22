البرلمان العراقي يؤكد أهمية إنجاح مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي

أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي، محسن المندلاوي، الأربعاء، أهمية إنجاح مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي الذي تستضيفه بغداد.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي، للنائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي، أن النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، استقبل رئيس مجلس النواب حنفي جبالي، والوفد النيابي المرافق له؛ والذي سيشارك في أعمال المؤتمر الرابع والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي الذي تستضيفه العاصمة بغداد من الفترة (23 – 26) من الشهر الحالي.

وأكد المندلاوي أهمية إنجاح المؤتمر والاستفادة من تواجد كافة البرلمانات المشاركة لتحقيق مصالح شعوبها.

وأشار إلى عمق العلاقة التي تربط البلدين الشقيقين، وما يجمعهما من مشتركات حضارية وثقافية ودينية، وضرورة استثمارها لتعزيز التعاون البرلماني وتنسيق المواقف في المحافل الإقليمية والدولية، وتمنياته لهم بطيب الإقامة في بلدهم العراق.