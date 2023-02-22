كواليس قتل سيدة على يد خادمتها في الشرقية

كشف مصدر أمني أن المتهم بقتل سيدة بمعاونة شقيقته اعترف بارتكابه الواقعة وأن شقيقته كانت تعمل خادمة لدى المجني عليها، وفور علمها بأن شقيقها يمر بضائقة مالية اختمر في ذهنها قتل مخدومتها وسرقتها.

البداية عندما تلقت مديرية أمن المنوفية إخطارًا من العقيد محمد أبوالعزم مأمور مركز شرطة أشمون بمديرية أمن المنوفية، يفيد بضبط عاطل وشقيقته، وذلك لقيامهما بقتل سيدة لمحاولة سرقتها لمرور الأول بضائقة مالية وإلقاء جثتها في مصرف مائي لإخفاء جريمتهما، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.