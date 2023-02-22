موعد مباراة مانشستر سيتى ولايبزيج اليوم فى دورى أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

تستمر عمليات البحث فى محرك جوجل عن موعد مباراة مانشستر سيتي ولايبزيج اليوم والقنوات الناقلة في دوري أبطال أوروبا 2023، حيث يفتح استاد ريد بول آرينا أبوابه لاستضافة مباراة قوية تجمع بين فريق مانشستر سيتي ضد نظيره فريق لايبزيج، وذلك ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا 2023.

موعد مباراة مانشستر سيتي ولايبزيج فى دوري أبطال أوروبا

وتنطلق مباراة مانشستر سيتي الإنجليزي ولايبزيج الألماني اليوم الأربعاء 22 فبراير، على ملعب ريد بول آرينا، في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ولايبزيج فى دوري الأبطال

تنقل مباريات دوري أبطال أوروبا بشكل حصري عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية المشفرة، فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تذاع مباراة مانشستر سيتي ولايبزيج في دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، عبر القنوات belN Sports premium 1 وقناة belN 4 K.

معلق مباراة مانشستر سيتي ولايبزيج في دوري أبطال أوروبا

بينما يتولي مهمة التعليق على أحداث مباراة مانشستر سيتي ولايبزيج في دوري أبطال أوروبا المعلق الرياضي الشهير رؤوف خليف.

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ترتيب مانشستر سيتي ولايبزيج في دوري أبطال أوروبا

يتصدر فريق مانشستر سيتي جدول ترتيب المجموعة السابعة في دوري أبطال أوروبا برصيد 14 نقطة، بينما يتواجد فريق لايبزيج في المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة السادسة برصيد 12 نقطة.