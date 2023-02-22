الأربعاء 22 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

السعودية تُودع مليار دولار لدى البنك المركزى اليمنى

البنك المركزى اليمنى
البنك المركزى اليمنى

أعلنت المملكة العربية السعودية، الثلاثاء، توقيع اتفاقية لإيداع مليار دولار لدى البنك المركزي اليمني؛ تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمير محمد بن سلمان آل سعود

وذكرت وكالة أنباء السعودية (واس) أن هذا الدعم يأتي امتدادا لحرص حكومة المملكة ودعمها المتواصل في مساندة اليمن تنمويا واقتصاديا، وللتأكيد على وقوف المملكة الدائم مع اليمن حكومةً وشعبا ومساعدتها للنهوض بواجباتها في سبيل استعادة أمن واستقرار اليمن.

وأشارت إلى أنه من المأمول أن تُسهم الوديعة في تعزيز القدرات بمجال تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي لليمن مع صندوق النقد العربي كجهة فنية، ويهدف البرنامج لوضع خارطة طريق واضحة ورؤية تهتم بالمواطن اليمني أولا وتلامس احتياجاته، بالإضافة إلى تعزيز جهود بناء احتياطيات لدى البنك المركزي اليمني لتمكينه من تعزيز الاستقرار الاقتصادي

رئيس التحرير

وائل لطفي

حاجتنا إلى الإصلاح الاجتماعى

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