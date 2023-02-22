دراسة: 20 دقيقة من التمارين اليومية تخفض فرص دخول المستشفى لمن تخطوا الأربعين عاما

كشفت دراسة أجراها باحثون في “المعهد الوطنى الأمريكي للسرطان ”أن الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن الأربعين عاما يمكن أن تقيهم ممارسة التمارين الرياضية بانتظام من دخول المستشفى جراء تسع مشكلات صحية هي: أمراض المرارة، التهابات المسالك البولية، الجلطات الدموية، السكتة الدماغية، مضاعفات مرض السكري، الالتهاب الرئوي، فقر الدم الناجم عن نقص الحديد، أورام القولون وأمراض الرتج (حيث تتشكل أكياس صغيرة في جدار القولون).



ودرس الباحثون بيانات ما يقارب 82 ألف بالغ بريطاني، ليجدوا أن أولئك الذين مارسوا الرياضة بانتظام كانوا أقل عرضة لدخول المستشفى بسبب حالات صحية، وأشارت النتائج إلى أنه حال إدراج الأشخاص في مرحلة منتصف العمر وكبار السن 20 دقيقة من التمارين الرياضية إلى روتينهم اليومى يمكنهم تقليل مخاطر دخول المستشفى بنسبة تراوحت مابين 4 إلى 23 % على مدار سبع سنوات.