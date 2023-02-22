اليوم.. مناقشة كتاب «تاريخ شعبى لكرة القدم» لمايكل كوريا بصالون ضى

يستضيف صالون "ضي" الثقافي ندوة مناقشة كتاب "تاريخ شعبي لكرة القدم" لـ مايكل كوريا، وذلك بحضور الكاتب والمترجم محمد السباعي، وبحضور الناقد الرياضي ياسر أيوب، وبسام مرتضى مخرج الأفلام الوثائقية، ويدير الندوة الكاتب الصحفي والشاعر محمد حربي، وذلك مساء اليوم الأربعاء في تمام الساعة السادسة مساء بمقر جاليري ضي بالمهندسين.

يسرد الكتاب الجذور التاريخية لنشأة كرة القدم من القرنين الخامس عشر والسادس عشر، وربما ما قبل ذلك، إلى أن تطورت للشكل الحالي كصناعة كبرى تتدخل فيها السياسة بوجهها القبيح أحيانا.

ويتناول الكتاب أيضا كيف كانت الكرة وسيلة لمقاومة العنصرية، وكيف تم توظيفها كأداة لخدمة نازية هتلر وفاشية موسوليني، ويحكي عن لاعبين قتلهم هتلر عقابا على مواقفهم السياسية.

ويروي الكتاب كذلك عن كرة القدم كسلاح استخدمته الجزائر للتخلص من المستعمر الفرنسي، وكطريق نضال للشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال.

وجاء فى مقدمة المترجم:

هي بالفعل أكثر من مجرد لعبة، إذ أن كرة القدم تحمل انعكاسًا يلحظه القاصي والداني، وذلك حتى قبل أن يجتاح التكامل المزعوم، سياسياً وثقافياً واجتماعياً، بأيدولوجية النيوليبرالية، الأسواق، وذلك الانعكاس هو العولمة. فمن الملاحظ، منذ الربع الأخير للقرن العشرين، أن اللعبة الأكثر شعبية في العالم قد احتلت أكثر الأماكن عزلة على سطح هذا الكوكب.

وحقيقة الأمر، فإن كرة القدم قد وُلدت معولمة، إذ حملها بحارة الإمبريالية الإنجليزية إلى شواطئ العالم. ففي البرازيل، تم تقديم الكرة رسميًا بتاريخ 14 أبريل 1895، عندما نظم برازيلي من أصل بريطاني المباراة الأولى، والتي كانت مرتبطة بألعاب ترفيهية بين أطقم السفن الإنجليزية. ومن الممكن أن يكون الأمر كذلك في العديد من البلدان الأخرى ومن بينها فرنسا، حيث أدى وصول كرة القدم عبر ميناء لوهافر في عام 1871 إلى تأسيس أول فريق فرنسي، من خلال نادي لوهافر الرياضي.

المترجم محمد عبد الفتاح السباعي رئيس قسم الشؤون الخارجية بجريدة الأخبار اليومية. هو مترجم فوري بالبرامج الرياضية بعدد من القنوات المصرية وعمل مستشارًا إعلاميًا ومترجمًا فوريًا لمهرجان الجونة السينمائي الدولي، ومراسلاً رياضياً خلال فعاليات كأس الأمم الإفريقية بغانا عام 2008.