الأربعاء 22 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

رئيس العربى للطاولة يتفقد صالة حسن مصطفى على هامش البطولة البارالمبية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أثنى خليل المهندي، رئيس الاتحاد العربي، على جودة صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر والتي تستضيف البطولة العربية التنشيطية وبطولة مصر الدولية لتنس الطاولة البارالمبية خلال الفترة الحالية وحتى يوم الإثنين المقبل الموافق السابع والعشرين من فبراير الجاري.

وحرص المهندي على تفقد صالة حسن مصطفى بكافة منشآتها على هامش انطلاق منافسات اليوم الأول من البطولة العربية التنشيطية والتي تسبق بطولة مصر الدولية البارالمبية والتي ستقام خلال الفترة ما بين 25 وحتى 27 فبراير الجاري.

وتفقد رئيس الاتحاد العربي الصالة رفقة محمد بن عبدالله الأمين العام للاتحاد العربي واصطحبهما كل من مصطفى هدهود رئيس صالة حسن مصطفى ومعتز عاشور رئيس الاتحاد المصري لتنس الطاولة وحسني فؤاد نائب رئيس الاتحاد المصري وخالد الصالحي، رئيس الاتحاد الإفريقي، إضافة إلى عصام زيدان مدير البطولة وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصري.

وأعرب المهندي عن سعادته بالتواجد داخل مصر وأكد أنها مجهزة بكافة الإمكانيات لاستضافة بطولة عالم وليست بطولة عربية أو دولية، مؤكدًا أنها مفخرة للعرب وليس لمصر فقط.

الاتحاد المصري لتنس الطاولة الأمين العام للاتحاد التنشيطية البارالمبي الدولية لتنس الطاولة

رئيس التحرير

وائل لطفي

حاجتنا إلى الإصلاح الاجتماعى

الأكثر قراءة

لجان الفراخ.. محمد الباز يفضح الإخوان فى لعبة الدواجن البرازيلية (فيديو)

ريال مدريد يُهين ليفربول بخماسية فى دورى أبطال أوروبا

رئيس شعبة الدواجن يكشف السر وراء ارتفاع الأسعار

بعد ظهوره مع لاعبى الأهلى.. والد الطفل الأسوانى لـ«الدستور»: «سعادتى بالدنيا»

بعد تنبؤات العالم الهولندي.. هل تتعرض مصر للزلازل قريبًا؟

موعد سحب كراسة الشروط.. شروط التقديم بمعهد معاوني الأمن 2023 للذكور والإناث

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

وقفة مع علاء الديب

حسين دعسة

روسيا تعلق مشاركتها فى معاهدة الأسلحة النووية مع الولايات المتحدة.. خطورة وخطأ؟

ماجد حبته

أرض المصانع.. أرض المزارع

جلال حمام

أوكرانيا إلى أين؟.. سؤال مفتوح

محمد رفعت

الأمل فى الريف المصرى!

بسنت حسن

البوردرلاين

القس. رفعت فكرى

نصلى معًا!!

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد غرائبيات

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

مخاوف من التصعيد.. بن غفير يناقش استعدادات إسرائيل الأمنية خلال شهر رمضان

الشيكل يتراجع أمام الدولار لأعلى معدل منذ 2021.. ما موقف نتنياهو؟

الأمم المتحدة تدعو إسرائيل لوقف الإصلاحات القضائية خشية تأثيرها على حقوق الإنسان