رئيس العربى للطاولة يتفقد صالة حسن مصطفى على هامش البطولة البارالمبية

أثنى خليل المهندي، رئيس الاتحاد العربي، على جودة صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر والتي تستضيف البطولة العربية التنشيطية وبطولة مصر الدولية لتنس الطاولة البارالمبية خلال الفترة الحالية وحتى يوم الإثنين المقبل الموافق السابع والعشرين من فبراير الجاري.

وحرص المهندي على تفقد صالة حسن مصطفى بكافة منشآتها على هامش انطلاق منافسات اليوم الأول من البطولة العربية التنشيطية والتي تسبق بطولة مصر الدولية البارالمبية والتي ستقام خلال الفترة ما بين 25 وحتى 27 فبراير الجاري.

وتفقد رئيس الاتحاد العربي الصالة رفقة محمد بن عبدالله الأمين العام للاتحاد العربي واصطحبهما كل من مصطفى هدهود رئيس صالة حسن مصطفى ومعتز عاشور رئيس الاتحاد المصري لتنس الطاولة وحسني فؤاد نائب رئيس الاتحاد المصري وخالد الصالحي، رئيس الاتحاد الإفريقي، إضافة إلى عصام زيدان مدير البطولة وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصري.

وأعرب المهندي عن سعادته بالتواجد داخل مصر وأكد أنها مجهزة بكافة الإمكانيات لاستضافة بطولة عالم وليست بطولة عربية أو دولية، مؤكدًا أنها مفخرة للعرب وليس لمصر فقط.