سليمان عيد: «كنت بطلع أسمنت وباخد 10 جنيه فى اليوم»

نشأ الفنان سليمان عيد، في منطقة شعبية وسط أسرة متواضعة للغاية، وكان والده يعمل تاجرًا للجمال، لكنه توفي وهو في سن صغيرة، فاضطر للعمل منذ صغره.

وقال عيد سليمان خلال لقائه ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، إنه بعد وفاة والده رغب في الالتزام بالعمل، فلم يكن لديه دخل، وقرر التركيز في الكلية والعمل في بناء أحد الفنادق الشهيرة، مردفًا: "كنت بطلع أسمنت وباخد 10 جنيه في اليوم".

وأضاف: "شعرت بالمسئولية مبكرًا، وعندما توفي والدي كنت في مرحلة الثانوية العامة، أكملت تعليمي، وأنا أعمل في أحد الفنادق".