موعد سحب كراسة الشروط.. شروط التقديم بمعهد معاوني الأمن 2023 للذكور والإناث

يتساءل الكثير من حاملي الشهادة الإعدادية من محافظات مصر المختلفة عن تفاصيل إعلان معهد معاوني الأمن وموعد التقديم 2023 للالتحاق به، بعد ما أعلنت وزارة الداخلية عن قبول دفعة جديدة من خريجي الشهادة الإعدادية هذا العام من الذكور والإناث.

مزايا الالتحاق بمعاهد معاوني الشرطة 2023

يرغب الحاصلون على الشهادة الإعدادية الالتحاق بمعاهد معاوني الشرطة سواء الإناث أو الذكور كون خريجي معهد معاوني الأمن 2023 سوف يتمتعون بالعديد من المزايا، والتي منها أن جميع نفقات التعليم والإعاشة تكون مجانية خلال سنوات التعلم، فضلًا عن تقديم دورات تدريبية، ومكافأت شهرية طوال الدراسة، كما يقدم لهم المعهد تأمين علاجي مجاني تابع لهيئة الشرطة وأسرهم بعد التخرج.

معهد معاوني الأمن 2023

وفي وقت سابق نشرت وزارة الداخلية عبر موقعها الرسمي شروط القبول في معهد معاوني الأمن 2023 لراغبي الالتحاق بالمعهد للذكور والنساء، حيث يجب أن تتوافر في الطلاب المتقدمين بعض الشروط وهي كالأتي:

شروط التقديم بمعهد معاوني الأمن 2023 للذكور والإناث

مصري الجنسية ومن أبوين مصريين.

عمره من 19 إلى 25 عامًا عند الالتحاق بالمعهد.

حاصل على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها.

لم يفصل سابقًا من القطاع الحكومي، أو القطاع العام ، أو قطاع الأعمال العام.

ليس عليه أحكام جنائية سابقة أو حالية.

لا يقل طول المُتقدم من الذكور عن 170 سم بالنسبة، بينما لا يقل طول المتقدم من الإناث عن 160 سم.

لديه كافة شروط اللياقة الصحية والبدنية، واجتياز جميع الاختبارات المطلوبة.

للذكور ليس مجند في القوات المسلحة أو فصا منها.

غير متزوج أو سبق له الزواج.

حسن السمعة.



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موعد سحب كراسات معهد معاوني الأمن 2023

وأوضحت الداخلية أن التقديم في معاهد معاوني الشرطة يبدأ بعد سحب كراسات التقديم في معهد معاوني الأمن 2023 من مقار المعهد الخاصة بتدريب الشرطة، بداية من يوم 18 فبراير الجاري وحتى 22 مارس 2023.

موعد تقديم معهد معاوني الأمن 2023

كما أوضحت وزارة الداخلية في بيانها أن موعد التقديم الخاص بالالتحاق في معهد معاوني الأمن 2023 يكون من 18 فبراير الموافق ليوم السبت إلى 22 مارس المقبل

رابط تقديم معهد معاوني الأمن 2023

أعلنت وزارة الداخلية عن طرق التقديم في معهد معاوني الأمن 2023 من خلال الموقع الرسمي لوزارة الداخلية، ثم اختيار الرابط الخاص بخدمات معاوني الأمن.

موقع وزارة الداخلية معهد معاوني الشرطة للبنات

أما الإناث الراغبات في الالتحاق بمعهد معاوني الشرطة من جميع المحافظات، فيمكنهم التقديم عن طريق الحضور إلى معهد معاونى الأمن بطرة، من تاريخ 18 فبراير2023 الموافق ليوم السبت إلى 22 مارس 2023 الموافق ليوم الأربعاء.

أقسام معهد معاوني الأمن

هناك العديد من التخصصات التي يمكن للمقبولين في معاهد معاوني الشرطة 2023 الاختيار من بينهم عند الالتحاق بالمعهد حسب رغبته، والتي منها:

إدارة الجوازات والسفارات.

قطاعات الحماية المدنية.

قطاع البحث الجنائي.

المطارات الجوية.

الهيئات المرورية.