رابط التقديم فى معهد معاونى الأمن 2023 وشروط وزارة الداخلية لقبول الطلاب

فعلت وزارة الداخلية رابط التقديم في معهد معاوني الأمن 2023 لطلاب الشهادة الإعدادية للشباب والفتيات الراغبين في العمل بوزارة الداخلية في وظيفة معاون أمن بالشرطة المصرية، والتمتع بامتيازات الدراسة في معهد معاوني الأمن ممن تنطبق عليهم شروط القبول.

موعد التقديم في معهد معاوني الأمن 2023

حددت وزارة الداخلية موعد التقديم في معهد معاوني الأمن 2023 خلال الفترة من يوم السبت الموافق 18 فبراير 2023، ولمدة 30 يومًا تنتهي يوم الأربعاء 22 مارس 2023.

شروط التقديم في معهد معاوني الأمن 2023

أعلنت وزارة الداخلية، في بيان لها، شروط التقديم في معهد معاوني الأمن 2023 الواجب توافرها في المتقدمين للدراسة والالتحاق بصفوفها، تتمثل فيما يلي:

أن يكون المتقدم مصرى الجنسية، ومن أبوين مصريين يتمتعان بالجنسية المصرية عن غير طريق التجنس.

ألا يقل السن عن 19 عامًا، ولا يزيد على 25 عامًا في تاريخ فتح باب التقدم للالتحاق بمعاهد معاونى الأمن.

الحصول على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها.

ألا يقل طول المُتقدم عن 170 سم بالنسبة "للذكور".

ألا يقل الطول عن 160 سم بالنسبة للإناث.

ألا يكون متزوجًا أو سبق له الزواج.

أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار "ما لم يكن قد رد إليه اعتباره".

استيفاء شروط اللياقة الصحية والبدنية التى يحددها المجلس الطبى المتخصص بهيئة الشرطة.

ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة، أو القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، بقرار أو بحكم تأديبى نهائى، ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل.

اجتيار اختبار السمات واللياقة البدنية، التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.

ألا يكون مجندًا بالقوات المسلحة أو ملحقًا للخدمة بالشرطة أو بأى جهات الدولة الأخرى.

رابط تقديم معهد معاوني الأمن 2023

وحددت وزارة الداخلية خطوات التقديم في معهد معاوني الأمن 2023 عبر موقعها الإلكتروني عبر السطور التالية: