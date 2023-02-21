موعد عيد شم النسيم 2023 وعادات المصريين للاحتفال

يبحث العديد من المواطنين عن موعد عيد شم النسيم لعام 2023، حيث كثر البحث خلال الساعات الماضية عن موعد عيد شم النسيم لعام 2023، وفى هذا السياق ترصد الدستور كل شيء عنه خلال الساعات المقبلة.

موعد عيد شم النسيم 2023

يكون شم النسيم 2023 ضمن العطلات الرسمية حيث تكثر الإجازات الرسمية فى شهر أبريل من بينها إجازة شم النسيم حيث تقرر إجازة شم النسيم فى شهر أبريل، حيث يأتي شم النسيم 2023 يوم الاثنين الموافق 17 أبريل المقبل، لتأتي تلك المناسبة قبل انتهاء شهر رمضان بعدة أيام، وحسبما أعلنت البحوث الفلكية أيضًا فإن إجازة وقفة عيد الفطر: وجرت العادة أن يكون يوم وقفة عيد الفطر إجازة رسمية يتم جمعها مع إجازة عيد الفطر، وتكون الإجازة يوم 20 إبريل، وفق الحسابات الفلكية.

عادات المصريين في شم النسيم 2023

يوجد عادات كثيرة فى شم النسيم منها ولكن يبقى أبرزها تلوين البيض، وتلوين البيض هو عادة من عادات عيد شم النسيم الشهيرة حيث اعتادت الأمهات على تجهيز البيض والألوان لتستمتع مع أطفالها بتلوينه يوم شم النسيم ولكن ترجع تلك العادة القديمة إلى قدماء المصريين حيث كانو يلونون البيض ويقدمونه للآلهة احتفالا بقدوم الربيع وتحسن الأحوال الجوية للزراعة.

وهذه العادة هى من ضمن العادات الفرعونية القديمة حيث أن الفراعنة كانوا يقومون بهذه العادة فى أعياد شم النسيم والدليل على ذلك قد وجدت البرديات المرسوم به البيض الملون والمرسوم عليه بعض الرسومات مثل سنابل القمح والسعف الأخضر، حيث كانوا يرسمون على البيض ويكتبون فوقه ما يتمنوه قبل أن يقدموه للالهة.

بالاضافة إلى أن من عادات شم النسيم ايضا هو تناول الفسيخ والرينجة حيث يحرص العديد من المواطنين على تناول الفسيخ والرينجة فى جو عائلى داخل الحدائق والمتنزهات.