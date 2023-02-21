الثلاثاء 21 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

رابط موقع التأمينات الاجتماعية للاستعلام عن مدة الاشتراك

التأمينات الاجتماعية
التأمينات الاجتماعية

يبحث الجمهور ومستخدمو السوشيال ميديا عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وعبر موقع البحث جوجل عن موقع التأمينات الاجتماعية للاستعلام عن مدة الاشتراك في التأمينات الاجتماعية، ليتصدر موقع البحث ويكون الأكثر تفاعلاً، وتصدر البحث عبر موقع البحث جوجل.

موقع التأمينات الاجتماعية

وبحث الكثير من الجمهور ومستخدمي السوشيال ميديا عبر موقع البحث جوجل عن الموقع الخاص بالتأمينات الاجتماعية للاستعلام عن مدة الاشتراك في التأمينات.

ويرصد "الدستور" موقع التأمينات الاجتماعية للاستعلام عن مدة الاشتراك، في سياق السطور التالية:-

ومن خلال عدد من خطوات يمكن للباحث والسائل الاستعلام عن خدمة الاشتراك في التأمين الاجتماعي والتي يستعرضها الدستور في الخطوات التالية:-

«التأمينات» توضح إجراءات اشتراك أصحاب وسائل النقل الألية

«التأمينات» توضح إجراءات التأمين على عمال القطاع الخاص

التأمينات: صرف المعاش لأبناء المتوفى بعد بلوغ سن الـ21

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خطوات الاستعلام عن مدة الاشتراك في التأمينات 

يمكن للمستخدم الدخول على موقع الإلكتروني للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من هذا اللينك التالي هنا.

  • الضغط على أيقونة خدمات، واختيار الاستعلام عن مدة الاشتراك في التأمينات.
  • إذا كان صاحب الطلب غير مستخدم للموقع، يمكنه في هذه الحالة  التسجيل كمستخدم من خلال الذهاب إلى صفحة تسجيل الدخول.
  • يكون  التسجيل من خلال الرقم القومي فقط في خدمة الاشتراك في التأمين الاجتماعي.
  • التسجيل على الموقع باستخدام الاسم الثلاثي بالاسم الأول واسم الأب واسم الجد.
  • التسجيل باسم العائلة والاسم الأول للأم باللغة العربية على موقع الخاص بخدمة الاشتراك في التأمين الاجتماعي .
  • ثم يقوم صاحب الطلب بكتابة عنوانه الشخصي كما هو مدون في بطاقة الرقم القومى.
  • ثم يقوم المستخدم بكتابة  البلد والبريد الإلكتروني الخاص بالمستخدم.
  • ثم يقوم المستخدم  بتسجيل كلمة المرور للدخول لموقع التأمينات الاجتماعية لمعرفة مدة الاشتراك في التأمينات الاجتماعية.
  • بعد التسجيل يمكن للمستخدم  معرفة مدة الاشتراك في التأمينات الاجتماعية حتى عام 2023.
موقع التأمينات الاجتماعية موقع التأمينات مدة الاشتراك في التأمينات الاستعلام عن مدة الاشتراك الاشتراك في التأمينات

رئيس التحرير

وائل لطفي

حاجتنا إلى الإصلاح الاجتماعى

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