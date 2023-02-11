السبت 11 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

التأمينات: صرف المعاش لأبناء المتوفى بعد بلوغ سن الـ21

صرف المعاش
صرف المعاش

تتيح الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، العديد من الخدمات لأصحاب المعاشات كما تتيح صرف المعاش للأبناء المتوفى شريطة  عدم بلوغهم سن الـ 21 عام  مع استثناء الابن المريض الذى لا يستطيع العمل والعاجز بناء على تقرير هيئة التأمين الصحي .

 كما يحق للأبناء في حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش، تقاضى معاش والدهم من أول الشهر الذى تمت فيه الوفاة، بناء على وفقا للقانون رقم 148 لسنة 2019  .

ويشترط لحصول الأبناء على معاش الوالد المتوفى ،ألا يكونوا  قد بلغ سن 21 سنة، باستثناء الطالب  في التعليم التي لا تجاوز مرحلة الليسانس أو البكالوريوس  شرط  ألا يعمل لدى الغير ولا يزاول مهنة، وألا يكون قد بلغ 26 سنة، كما يستثنى الابن  الحاصل على مؤهل نهائي شرط ألا يجاوز مرحلة الليسانس أو البكالوريوس، وألا يكون قد التحق بعمل ولم يزاول مهنة وأن يقدم لدى مكتب التأمينات المستندات التي تؤكد صحة ذلك .

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