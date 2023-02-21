توفير الطاقة وسهولة الاستخدام.. كيف ستعمل الروبوت في 2023؟

سجل مخزون الروبوتات العاملة في جميع أنحاء العالم رقما قياسيا جديدا بلغ نحو 3.5 مليون وحدة، وبلغت قيمة هذه الصناعة حوالي 15.7 مليار دولار، وسط اتجاهات دولية لتعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي.

ويحلل الاتحاد الدولي للروبوتات الاتجاهات الخمسة المتوقع أن تسيطر على مستقبل وعمل الروبوتات عمليات الأتمتة في عام 2023، بحسب ما ذكرته مجلة "e3zine" الدولية المتخصصة في التكنولوجيا.

الكفاءة في استهلاك الطاقة

تعتبر كفاءة الطاقة المفتاح الرئيسي لتحسين قدرة الشركات على المنافسة في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة، حيث يساعد تبني الروبوتات في خفض استهلاك الطاقة في التصنيع بطرق عديدة، من خلال عدة طرق أبرزها خفض درجة الحرارة.

وتعمل الروبوتات أيضا بسرعة عالية، فتزيد معدلات الإنتاج وتجعل التصنيع أكثر كفاءة من حيث الوقت والطاقة.



وأشار التحليل إلى أن الروبوتات اليوم مصممة أيضا لاستهلاك طاقة أقل، مما يؤدي إلى خفض تكاليف التشغيل. وللوفاء بأهداف الاستدامة في إنتاجها، تستخدم الشركات الروبوتات الصناعية المزودة بتكنولوجيا توفير الطاقة.

التكيف والمرونة

وأصبحت المرونة والتكيف مع تطورات التكنولوجيا محركا مهما لإعادة الإنتاج في مختلف الصناعات فمصنعو السيارات، على سبيل المثال، يستثمرون بكثافة في خطوط الإمداد القصيرة لجعل العمليات أقرب إلى عملائهم.

وتستخدم هذه الشركات المصنعة التشغيل الآلي لتصنيع البطاريات القوية بتكلفة فعالة وبكميات كبيرة لدعم مشاريع المركبات الكهربائية، وهذه الاستثمارات تجعل شحن البطاريات الثقيلة زائدا عن الحاجة.

وأكد التحليل أن إعادة تحديد مكان إنتاج الرقائق الدقيقة إلى الولايات المتحدة وأوروبا يشكل اتجاها آخر نحو إعادة الإنتاج.

تلعب الروبوتات دورا حيويا في تصنيع الرقائق، حيث ترقى إلى المتطلبات القصوى للدقة، وتقوم الروبوتات المصممة خصيصا بأتمتة تصنيع رقاقات السيليكون، وتولي مهام التنظيف، واختبار الدوائر المتكاملة.

سهولة الاستعمال

أصبحت برمجة الروبوتات أسهل حتى على غير المتخصصين والخبراء، ما يسمح للمستخدمين من جميع المستويات القدرة على برمجة الروبوت واستخدامه، وهذا التوجه يفتح فرصا جديدة للتشغيل الالكتروني والذاتي للعديد من المعدات.

الذكاء الاصطناعي يطور التشغيل الآلي الرقمي

نظرا للتقدم في التقنيات الرقمية، يقدم موردو الروبوتات ومتخصصو دمج النظم الالكترونية تطبيقات جديدة كذلك يحسنون التطبيقات الحالية فيما يتعلق بالسرعة والجودة.

وأضاف التحليل أن الروبوتات المتصلة تقوم بتحويل التصنيع، وسوف تعمل الروبوتات بشكل متزايد كجزء من نظام بيئي رقمي متصل حيث توفر الحوسبة السحابية أو تحليلات البيانات الضخمة أو شبكات الجيل الخامس المحمولة الأساس للأداء القوي والمتطور.

إعادة تجديد الروبوتات الصناعية

أكد التحليل، أنه بما أن عمر خدمة الروبوت الصناعي يصل إلى ثلاثين عاما، فإن معدات التكنولوجيا الجديدة تشكل فرصة عظيمة لإعطاء الروبوتات القديمة حياة ثانية وإعادة تجديده بتقنيات متطورة.

وتدير الشركات الصناعية المصنعة للروبوتات، مثل ABB، و Fanuc، و KUKA، و Yaskawa مراكز إصلاح متخصصة بالقرب من عملائها لتجديد أو ترقية الوحدات المستخدمة بطريقة فعالة من حيث الموارد، كما تعمل إستراتيجية الإعداد للإصلاح هذه لمصنعي الروبوتات وعملائهم على توفير التكاليف والموارد.