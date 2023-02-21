الثلاثاء 21 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تكنولوجيا

توفير الطاقة وسهولة الاستخدام.. كيف ستعمل الروبوت في 2023؟

الروبوتات
الروبوتات

سجل مخزون الروبوتات العاملة في جميع أنحاء العالم رقما قياسيا جديدا بلغ نحو 3.5 مليون وحدة، وبلغت قيمة هذه الصناعة حوالي 15.7 مليار دولار، وسط اتجاهات دولية لتعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي.

ويحلل الاتحاد الدولي للروبوتات الاتجاهات الخمسة المتوقع أن تسيطر على مستقبل وعمل الروبوتات عمليات الأتمتة في عام 2023، بحسب ما ذكرته مجلة "e3zine" الدولية المتخصصة في التكنولوجيا.

الكفاءة في استهلاك الطاقة

txt

بيل جيتس: استمتع بقراءة القصائد التي يكتبها الروبوت «شات جي بي تي»

تعتبر كفاءة الطاقة المفتاح الرئيسي لتحسين قدرة الشركات على المنافسة في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة، حيث يساعد تبني الروبوتات في خفض استهلاك الطاقة في التصنيع بطرق عديدة، من خلال عدة طرق أبرزها خفض درجة الحرارة.

وتعمل الروبوتات أيضا بسرعة عالية، فتزيد معدلات الإنتاج وتجعل التصنيع أكثر كفاءة من حيث الوقت والطاقة. 


وأشار التحليل إلى أن الروبوتات اليوم مصممة أيضا لاستهلاك طاقة أقل، مما يؤدي إلى خفض تكاليف التشغيل. وللوفاء بأهداف الاستدامة في إنتاجها، تستخدم الشركات الروبوتات الصناعية المزودة بتكنولوجيا توفير الطاقة.

 

التكيف والمرونة

وأصبحت المرونة والتكيف مع تطورات التكنولوجيا محركا مهما لإعادة الإنتاج في مختلف الصناعات فمصنعو السيارات، على سبيل المثال، يستثمرون بكثافة في خطوط الإمداد القصيرة لجعل العمليات أقرب إلى عملائهم. 

وتستخدم هذه الشركات المصنعة التشغيل الآلي لتصنيع البطاريات القوية بتكلفة فعالة وبكميات كبيرة لدعم مشاريع المركبات الكهربائية، وهذه الاستثمارات تجعل شحن البطاريات الثقيلة زائدا عن الحاجة. 

وأكد التحليل أن إعادة تحديد مكان إنتاج الرقائق الدقيقة إلى الولايات المتحدة وأوروبا يشكل اتجاها آخر نحو إعادة الإنتاج.

تلعب الروبوتات دورا حيويا في تصنيع الرقائق، حيث ترقى إلى المتطلبات القصوى للدقة، وتقوم الروبوتات المصممة خصيصا بأتمتة تصنيع رقاقات السيليكون، وتولي مهام التنظيف، واختبار الدوائر المتكاملة.

 

سهولة الاستعمال

أصبحت برمجة الروبوتات أسهل حتى على غير المتخصصين والخبراء، ما يسمح للمستخدمين من جميع المستويات القدرة على برمجة الروبوت واستخدامه، وهذا التوجه يفتح فرصا جديدة للتشغيل الالكتروني والذاتي للعديد من المعدات.

 

الذكاء الاصطناعي يطور التشغيل الآلي الرقمي

نظرا للتقدم في التقنيات الرقمية، يقدم موردو الروبوتات ومتخصصو دمج النظم الالكترونية تطبيقات جديدة كذلك يحسنون التطبيقات الحالية فيما يتعلق بالسرعة والجودة. 

وأضاف التحليل أن الروبوتات المتصلة تقوم بتحويل التصنيع، وسوف تعمل الروبوتات بشكل متزايد كجزء من نظام بيئي رقمي متصل حيث توفر الحوسبة السحابية أو تحليلات البيانات الضخمة أو شبكات الجيل الخامس المحمولة الأساس للأداء القوي والمتطور.

 

إعادة تجديد الروبوتات الصناعية

أكد التحليل، أنه بما أن عمر خدمة الروبوت الصناعي يصل إلى ثلاثين عاما، فإن معدات التكنولوجيا الجديدة تشكل فرصة عظيمة لإعطاء الروبوتات القديمة حياة ثانية وإعادة تجديده بتقنيات متطورة.

وتدير الشركات الصناعية المصنعة للروبوتات، مثل ABB، و Fanuc، و KUKA، و Yaskawa مراكز إصلاح متخصصة بالقرب من عملائها لتجديد أو ترقية الوحدات المستخدمة بطريقة فعالة من حيث الموارد، كما تعمل إستراتيجية الإعداد للإصلاح هذه لمصنعي الروبوتات وعملائهم على توفير التكاليف والموارد.

الروبوتات ٥فوائد الروبورتات الصينبية استراتيجية عام ٢٠٢٣

رئيس التحرير

وائل لطفي

حاجتنا إلى الإصلاح الاجتماعى

الأكثر قراءة

«النقل» تكشف حقيقة زيادة أسعار تذاكر المترو لأكثر من 25 محطة

مسلسلات رمضان 2023.. أول صور من مسلسل «الكبير أوى» الجزء السابع

عقب اعترافهم.. حبس عصابة بيع العملات المزورة على الـ«فيس» بالقليوبية 4 أيام

وزير التعليم: جار تعميم نشرة بلغة الإشارة في المدارس

التضامن: برنامج «فرصة» يستهدف توفير 50 ألف فرصة عمل بـ8 محافظات

مساعد وزيرة الهجرة يشارك بفعاليات المنتدى الدولي للتعليم الفني والتكنولوجي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

وقفة مع علاء الديب

حسين دعسة

روسيا تعلق مشاركتها فى معاهدة الأسلحة النووية مع الولايات المتحدة.. خطورة وخطأ؟

ماجد حبته

أرض المصانع.. أرض المزارع

جلال حمام

أوكرانيا إلى أين؟.. سؤال مفتوح

محمد رفعت

الأمل فى الريف المصرى!

بسنت حسن

البوردرلاين

القس. رفعت فكرى

نصلى معًا!!

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد غرائبيات

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

الشيكل يتراجع أمام الدولار لأعلى معدل منذ 2021.. ما موقف نتنياهو؟

الأمم المتحدة تدعو إسرائيل لوقف الإصلاحات القضائية خشية تأثيرها على حقوق الإنسان

منظمة التحرير الفلسطينية ترحب بإدانة مجلس الأمن للإجراءات الإسرائيلية