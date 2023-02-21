الثلاثاء 21 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

دار الكتب والوثائق تحتفل باليوم العالمى للإذاعة.. الخميس

دار الكتب والوثائق
دار الكتب والوثائق

تنظم الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتور أسامة طلعت، ندوة بمناسبة اليوم العالمي للإذاعة، وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا من يوم الخميس المقبل بقاعة الندوات بمقر دار الكتب بكورنيش النيل. 

وتنظم الندوة الإدارة العامة للعلاقات العامة والاتصالات الخارجية بالهيئة العامة لدار الكتب والوثائق.

ويتحدث في الندوة كل من الإعلامي الكبير إمام عمر، والإعلامية سهير الباشا، الرئيس السابق لإذاعة الشباب والرياضة، والإعلامية لمياء محمود، الرئيس السابق لإذاعة صوت العرب، كما يتحدث في الندوة الإعلامية سها سعيد، سكرتير تحرير مجلة الإذاعة والتليفزيون.

الدكتور الندوة دار الكتب والوثائق دار الكتب والوثائق القومية اليوم العالمى

رئيس التحرير

وائل لطفي

حاجتنا إلى الإصلاح الاجتماعى

الأكثر قراءة

الرئيس الأوزبكى يشيد بجهود الرئيس السيسى لإحلال السلام فى الشرق الأوسط

جهاز مدينة 6 أكتوبر يشن حملة لإزالة مخالفات المباني

بيان مشترك للقمة المصرية الأوزبكستانية عقب لقاء الرئيس السيسى وميرضيائيف

إنذار بإخلاء فندق إقامة محمد رمضان بالسعودية: «الجرى نص الجدعنة»

أردوغان: فحص مليون مبنى فى منطقة الزلزال.. وإعادة بناء القرى المنكوبة خلال عام

وجدوه مذبوحًا.. العثور على جثة عامل الدليفري الغائب في زفتى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

أجانب أحبوا مصر [1]

عبدالوهاب داود

كمال عبدالحميد.. وفتنة «الخلود بقُبلةٍ على الرقبة»

ماجد حبته

مغامرات بايدن فى أوكرانيا!

حسين دعسة

بايدن فى كييف.. ما زالت الحرب الروسية الأوكرانية تثير القراقع!

د.أحمد الخميسى

يوم عالمى للقصة القصيرة

ماجد حبته

قمة «التجارة الحرة» الإفريقية

محمد العسيري

كان قلبه إسكندرانى

حسين دعسة

كيف يمكن ذلك؟: "عقيدة بايدن" للشرق الأوسط

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

منظمة التحرير الفلسطينية ترحب بإدانة مجلس الأمن للإجراءات الإسرائيلية

أعلنها نتنياهو.. الكنيست يصادق على الإصلاحات القضائية بالقراءة الأولى

زلزال قوى يضرب فلسطين وإسرائيل