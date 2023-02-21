دار الكتب والوثائق تحتفل باليوم العالمى للإذاعة.. الخميس

تنظم الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتور أسامة طلعت، ندوة بمناسبة اليوم العالمي للإذاعة، وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا من يوم الخميس المقبل بقاعة الندوات بمقر دار الكتب بكورنيش النيل.

وتنظم الندوة الإدارة العامة للعلاقات العامة والاتصالات الخارجية بالهيئة العامة لدار الكتب والوثائق.

ويتحدث في الندوة كل من الإعلامي الكبير إمام عمر، والإعلامية سهير الباشا، الرئيس السابق لإذاعة الشباب والرياضة، والإعلامية لمياء محمود، الرئيس السابق لإذاعة صوت العرب، كما يتحدث في الندوة الإعلامية سها سعيد، سكرتير تحرير مجلة الإذاعة والتليفزيون.