الثلاثاء 21 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الزراعة: استغلال جميع الأصول المملوكة للوزارة اقتصادياً

السيد القصير وزير
السيد القصير وزير الزراعة

تفقد سعيد صالح مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي للمتابعة، والدكتور مسعد قطب المشرف على الزراعات المحمية بالوزارة موقع الزراعات المحمية ومزرعة قطاع الإنتاج بالهرم، ومشتل معهد بحوث البساتين.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات وتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالمتابعة المستمرة لكافة الأصول التابعة للوزارة، بالمحافظات المختلفة، والوقوف على استغلال جميع الأصول المملوكة لها الاستغلال الاقتصادي العادل ويتناسب مع موقع تلك الأصول المميزة.

وشدد صالح على ضرورة استغلال هذه الأصول بما يتناسب مع موقعها المتميز، مؤكدا أن تحقيق الجدوى الاقتصادية لهذه الأصول أمر في غاية الأهمية، حسب تعليمات وزير الزراعة، حيث تبلغ مساحة موقع الزراعات المحمية حوالي 22 فدان، ومزرعة قطاع الإنتاج حوالي 3 أفدنة.

وأشار إلى أن تلك الزيارات مستمرة لاستغلال تلك الأصول تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في هذا الشأن مشددا على الجهات المالكة والتابعة للوزارة بالمتابعة المستمرة والحفاظ على أصولها.

 

-الزراعة تواصل تفقد أصولها الجيزة والوقوف على الإداء

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الزراعة: استغلال جميع الأصول المملوكة للوزارة اقتصادياً

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