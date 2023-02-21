مدرب منتخب الشباب: جاهزون لمواجهة نيجيريا فى البطولة الإفريقية غدًا

أكد محمود جابر المدير الفني لمنتخب الشباب أن اللاعبون جاهزون لمباراة نيجيريا والكل فى حال جيدة ويعلمون أهمية المباراة بعد التعادل مع موزمبيق فى الجولة الأولى.

ويلتقى منتخب الشباب مع نظيره النيجيرى فى السابعة من مساء غدًا الاربعاء على ستاد القاهرة الدولى فى مباراة الجولة الثانية بدور المجموعات ببطولة افريقيا للشباب والتى تحتضنها القاهرة حتى الحادى عشر من مارس القادم، وهى البطولة المؤهلة لبطولة كأس العالم والتى تحتضنها أندونيسيا الصيف القادم.

وواصل محمود جابر خلال المؤتمر الصحفي الذى أقيم باستاد القاهرة اليوم أنه يحترم جميع فرق المجموعة ومباراة نيجيريا تخلتف عن مباراة موزمبيق، نظرًا لقوة المنتخب النيجيرى.

وتعادل منتخب مصر للشباب فى مباراة الجولة الأولى أمام موزمبيق فيما خسر منتخب نيجيريا فى مباراته الافتتاحية أمام السنغال بهدف نظيف.

وتابع المدير الفنى لمنتخب مصر للشباب تصريحاته فى المؤتمر الصحفى بأنه وارد تغيير طريقه اللعب امام نيجيريا عن الطريقة التى اعتمد عليها الفريق أمام موزمبيق لتحقيق نتيجة ايجابية أمام نسور نيجيريا.

فيما أكد عمر فايد مدافع منتخب مصر، ان جميع اللاعبون قدموا كل ما لديهم امام موزمبيق ولم يقصر اللاعبين، ولكن غاب التوفيق، مؤكدًا فى المؤتمر الصحفى أن الجميع يعرفون اهميو مباراة نيجيريا، لذلك فالجميع تعاهد على بذل أقصى جهد لتحقيق الفوز.

ويلتقى منتخب موزمبيق مع السنغال فى نفس المجموعة فى الرابعة من عصر غدًا الاربعاء على ملعب القاهرة الدولى.