برلمانى يطالب بتكثيف الإجراءات الاحترازية لاكتشاف فيروس «ماربورج» القاتل

طالب النائب أحمد مهني، عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب «الحرية» والأمين العام للحزب، وزارة الصحة بتكثيف إجراءاتها الاحترازية لاكتشاف فيروس «ماربورج» القاتل، موضحًا أنه سادت حالة من القلق بين المواطنين خوفًا من انتشار فيروس «ماربورج» القاتل، والذي ليس له علاج أو لقاح حتى الآن، حيث إن هذا الفيروس يصيب بالحمى ويسبب صداعا وإسهالا، ثم يؤدي لنزف داخلي ثم الوفاة.

وأضاف مهني أنه يجب على وزارة الصحة توعية المواطنين بطرق الوقاية من هذا الفيروس والأعراض الدالة على هذا المرض، حيث إن كل الفئات العمرية معرضة للإصابة سواء كانوا أطفالًا أو كبارًا، مطالبًا بتنشيط دور وزارة الصحة ممثلة في قطاع الطب الوقائي وتكثيف الإجراءات في المطارات والموانئ، وإصدار تعليمات للتعامل مع القادمين من دولة غينيا الاستوائية والمسافرين إليها كونها بلد انتشار الفيروس.

وأوضح عضو مجلس النواب أنه سوف يتقدم بطلب مناقشة عامة للجنة الصحة لمناقشة الوزير بشأن إجراءات الوقاية واستعدادات الوزارة بهذا الشأن وحملة توعية المواطنين بخطورة فيروس «ماربورج».