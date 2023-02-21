الثلاثاء 21 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

رسميًا.. عمرو الحلوانى يعلن اعتزاله كرة القدم وأسوان يكرمه قبل لقاء الأهلى

عمرو الحلواني
عمرو الحلواني

أعلن عمرو الحلواني، المدافع السابق لسيراميكا كليوباترا وأسوان السابق بالدورى الممتاز، عن اعتزاله رسميا كرة القدم، حسبما ذكر نادي أسوان في بيان رسمي.

وقال أسوان في بيان نشره عبر موقعه الرسمي، إن اللاعب أبدى اعتزازه بالفترة التي قضاها بالملاعب والتي ارتدى خلالها قميص الفريق الأزرق وشغل الجبهة اليسرى لنادى أسوان، والذي أحرز وصنع العديد من الأهداف خلال موسم مشاركاته بالدوري وكأس مصر مع أسوان.

وأشار أسوان، في بيانه، إلى أنه سيتم تكريم لاعبه السابق عمرو الحلواني، قبل انطلاق مباراة الفريق اليوم أمام الأهلي، والتي ستقام على استاد أسوان، وذلك تقديرا لما شهدته فترة تمثيله لنادي أسوان من أداء تميز بالإجادة والإخلاص ونالت تلك الفترة استحسان وحب وتشجيع واحترام كل المنتمين لنادي أسوان على كل المستويات مجلس الإدارة والأجهزة الفنية واللاعبين والمدربين وجماهير نادي أسوان الوفية.

وأضاف البيان: "يتشرف نادي أسوان بالتعاون مع إدارة الكرة بنادي الأهلي في تقديم لفتة تكريم لاعبهم السابق قبل انطلاق مباراة أسوان والأهلي".

وبدأ عمرو الحلواني، البالغ من العمر 37 عامًا، مسيرته الكروية ضمن صفوف ناشئي النادي الأهلي، قبل أن ينتقل في صيف عام 2006، لخوض تجربة احترافية في الدوري اليوناني، مع نادي أبولون كالامارياس، الذي أمضى معه سنتين، قبل الانضمام لنادي فاريا، في صيف عام 2008.

وبعدها انتقل الحلواني، إلى صفوف إثنيكوس، صيف عام 2009، لينضم لاحقًا إلى فريق يونيكوس، على سبيل الإعارة، قبل أن يعود مجددًا للدوري المصري، من بوابة نادي إنبي، في يوليو عام 2010، في صفقة انتقال حر.

ولعب عمرو الحلواني، فيما بعد لصفوف كل من حرس الحدود، وأسوان، وسيراميكا كليوباترا، والذي أعير منه إلى الإسماعيلي، لمدة ستة أشهر، حتى نهاية الموسم الماضي.

عمرو الحلواني سيراميكا كليوباترا أسوان الدوري الممتاز النادي الأهلي الاسماعيلى حرس الحدود

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