«كانوا راجعين من عزا».. مصرع شقيقين في حادث سيارة بطريق سفاجا

لقي شقيقان مصرعهما في حادث تصادم بطريق «سفاجا- سوهاج»، إذ شهد الطريق حادثاً مأساوياً، بمنطقة الكيلو 40 سفاجا- سوهاج في أثناء عودتهما من بلدتهما بقرية شطورة بطهطا شمال سوهاج إلى عملها بالبحر الأحمر بعد أداء واجب عزاء في صديق لهما.

وتم الدفع بسيارتي إسعاف لموقع الحادث، ونقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى سفاجا المركزي تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالحادث.

وتبين من تفاصيل الحادث أن المتوفين هما محمد حسن عمارة، يعمل بالأسواق الحرة بشركة مصر للطيران بالغردقة، وشقيقه مصطفى حسن عمارة، وتباشر نيابة سفاجا التحقيق في الحادث.