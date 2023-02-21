أرباح «المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى» تنمو 98.2% خلال 2022

كشفت المؤشرات المالية المجمعة لشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، عن العام الماضي، عن ارتفاع أرباح الشركة بنسبة 98.24% على أساس سنوي.

وأضافت الشركة، في بيان للبورصة، اليوم الثلاثاء، أنها حققت صافي ربح بلغ 272.04 مليون جنيه خلال 2022، مقابل أرباح بلغت 137.22 مليون جنيه في 2021.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال العام الماضي إلى 666.5 مليون جنيه، مقابل 526.06 مليون جنيه في 2021.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة، حققت الشركة أرباحًا خلال العام الماضي بلغت 237.26 مليون جنيه، مقابل 137.65 مليون جنيه في 2021.

يشار إلى أن المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي حققت أرباحًا بلغت 158.49 مليون جنيه خلال الفترة من بداية يناير حتى نهاية ستبمبر الماضي، مقابل أرباح 95.32 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة إلى 465.21 مليون جنيه خلال التسعة أشهر، مقابل إيرادات بلغت 401.74 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2021.

وبالنسبة للقوائم المالية المستقلة، سجلت الشركة صافي ربح بلغ 144.87مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 103.6 مليون جنيه أرباحًا خلال نفس الفترة من 2021.

وأظهرت المؤشرات المالية المجمعة لشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، ارتفاع أرباحها بنسبة 307% خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة، أنها حققت أرباحًا بلغت 95.32 مليون جنيه خلال الفترة مقابل أرباح بلغت 23.38 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي.

وخلال الفترة ارتفعت إيرادات الشركة إلى 401.74 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 319.8 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2020.

وبالنسبة للقوائم المالية المستقلة، سجلت الشركة صافي ربح بلغ 103.6 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 54.67 مليون جنيه أرباحًا خلال نفس الفترة من 2020.

وكانت المؤشرات المالية المجمعة لشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، كشفت عن تحقيق 78.45 مليون جنيه أرباحًا خلال النصف الأول من 2021.