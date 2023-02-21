الثلاثاء 21 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

أسانسير يُنهى حباة فني صيانة بالمحلة.. سقط عليه وحوّل جسده لأشلاء

الضحية
الضحية

لقي فني صيانة وتركيب مصاعد، في العقد الثالث من العمر مصرعه خلال قيامه بأعمال إصلاح مصعد داخل برج سكني بشارع سعد محمد سعد، بمدينة المحلة الكبرى، بمحافظة الغربية، حيث سقط المصعد (الأسانسير) عليه أثناء وجوده أسفله لإتمام عملية الصيانة، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى المحلة العام، وحرر محضر بالواقعة.

وتلقى مأمور قسم شرطة أول المحلة الكبرى، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ من الأهالي، بسقوط أسانسير برج سكني بشارع سعد محمد سعد على أحد الفنين بالشركة المتعاقد معهم إتحاد الملاك وذلك حال قيامه برفقة عدد من الفنيين بالشركة بعملية إصلاح لعطل متكرر، إلا أن المصعد تحرك مندفعًا لأسفل من أعلي إلي أسفل خلال تواجده داخل الغرفة بالدور الأرضي، فسقط عليه وأحدث به إصابات أودت بحياته علي الفور.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية، من المباحث الجنائية، والحماية المدنية، وسيارة إسعاف، إلى محل الواقعة، وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، وفاة شاب يدعى أحمد طارق محمد على، ويبلغ من العمر 23 عامًا، إثر سقوط أسانسير برج سكني، بشارع سعد محمد سعد، وجرى رفع الاسانسير واستخراج الجثمان، بواسطة ونش كبير، وسط ذهول الفنيين والمهندسين وسكان العقار من الحادث الذي جري في ثوان محدودة، وبعد ان أوشك عمال ومهندسو الشركة علي إنهاء العطل، إلا أن القدر كان أسرع وسقطت غرفة المصعد بالكامل على الفني الضحية، فحولتها إلى أشلاء وتعامل رجال الإسعاف مع جثة المتوفي بصعوبة.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المحلة العام، ووضعها تحت تصرف النيابة العامة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة، وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة، تمهيدًا لاستخراج تصريح الدفن وتسليم الجثمان إلى ذويه.

أسانسير ي نهي حباة فني صيانة بالمحلة سقط عليه فحول جسده لأشلاء اعمال اصلاح الحماية المدني المحلة الكبري تركيب مصاعد بمدينة المحلة الكبري تصريح الدفن جثة المتوفي

رئيس التحرير

وائل لطفي

حاجتنا إلى الإصلاح الاجتماعى

الأكثر قراءة

إنذار بإخلاء فندق إقامة محمد رمضان بالسعودية: «الجرى نص الجدعنة»

وجدوه مذبوحًا.. العثور على جثة عامل الدليفري الغائب في زفتى

«بعد زلزال السعودية».. البحوث الفلكية تحسم الجدل عن حدوث زلازل فى مصر

أستاذ جراحة عيون محذرًا من النوم بالعدسات اللاصقة: يؤدى لفقدان البصر

ارتفاع عدد وفيات الأمطار الغزيرة فى البرازيل إلى 40

رنا رئيس تكشف عن أحدث أعمالها السينمائية خلال الفترة المقبلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

كمال عبدالحميد.. وفتنة «الخلود بقُبلةٍ على الرقبة»

ماجد حبته

مغامرات بايدن فى أوكرانيا!

حسين دعسة

بايدن فى كييف.. ما زالت الحرب الروسية الأوكرانية تثير القراقع!

د.أحمد الخميسى

يوم عالمى للقصة القصيرة

ماجد حبته

قمة «التجارة الحرة» الإفريقية

محمد العسيري

كان قلبه إسكندرانى

حسين دعسة

كيف يمكن ذلك؟: "عقيدة بايدن" للشرق الأوسط

محمود خليل

الوالى يعانى من «التدين الشكلانى»

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

زلزال قوى يضرب فلسطين وإسرائيل

صبر استراتيجى.. إلى متى ستظل غزة بعيدة عن الاضطرابات فى الضفة؟

وساطة أمريكية وخطوات مؤقتة.. كواليس التفاهمات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية