أسانسير يُنهى حباة فني صيانة بالمحلة.. سقط عليه وحوّل جسده لأشلاء

لقي فني صيانة وتركيب مصاعد، في العقد الثالث من العمر مصرعه خلال قيامه بأعمال إصلاح مصعد داخل برج سكني بشارع سعد محمد سعد، بمدينة المحلة الكبرى، بمحافظة الغربية، حيث سقط المصعد (الأسانسير) عليه أثناء وجوده أسفله لإتمام عملية الصيانة، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى المحلة العام، وحرر محضر بالواقعة.

وتلقى مأمور قسم شرطة أول المحلة الكبرى، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ من الأهالي، بسقوط أسانسير برج سكني بشارع سعد محمد سعد على أحد الفنين بالشركة المتعاقد معهم إتحاد الملاك وذلك حال قيامه برفقة عدد من الفنيين بالشركة بعملية إصلاح لعطل متكرر، إلا أن المصعد تحرك مندفعًا لأسفل من أعلي إلي أسفل خلال تواجده داخل الغرفة بالدور الأرضي، فسقط عليه وأحدث به إصابات أودت بحياته علي الفور.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية، من المباحث الجنائية، والحماية المدنية، وسيارة إسعاف، إلى محل الواقعة، وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، وفاة شاب يدعى أحمد طارق محمد على، ويبلغ من العمر 23 عامًا، إثر سقوط أسانسير برج سكني، بشارع سعد محمد سعد، وجرى رفع الاسانسير واستخراج الجثمان، بواسطة ونش كبير، وسط ذهول الفنيين والمهندسين وسكان العقار من الحادث الذي جري في ثوان محدودة، وبعد ان أوشك عمال ومهندسو الشركة علي إنهاء العطل، إلا أن القدر كان أسرع وسقطت غرفة المصعد بالكامل على الفني الضحية، فحولتها إلى أشلاء وتعامل رجال الإسعاف مع جثة المتوفي بصعوبة.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المحلة العام، ووضعها تحت تصرف النيابة العامة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة، وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة، تمهيدًا لاستخراج تصريح الدفن وتسليم الجثمان إلى ذويه.