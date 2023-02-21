أدعية وأذكار الصباح اليوم الثلاثاء 21-2-2023

يزيد البحث عن أدعية وأذكار الصباح ودعاء الفجر الثلاثاء 21-2-2023 عبر المنصات الإلكترونية خلال ساعات السحر خاصة من الراغبين في قيام الليل بالذكر والطاعات وقراءة القرآن والتسبيح والاستغفار والذي يضاعف فيها الله سبحانه وتعالى الأجر والثواب للمؤمنين.



أدعية وأذكار الصباح ودعاء الفجر الثلاثاء

ورد في أمهات الكتب العديد من الأدعية المأثورة عن السلف الصالح والتابعين لجلب الأرزاق والطمأنينة والسكنية القلبية وطلب الأماني في الدنيا والآخرة وإصلاح الأبناء وتقريب الأرزاق البعيدة وطلب اللطف في الأقدار والصبر عليها وإليكم أدعية وأذكار الصباح ودعاء الفجر الثلاثاء 21-2-2023 :-

اللهم يا مغير الأحوال غير حالي إلى أحسن حال وسخر لي من حظوظ الدنيا ما تعلم أنه خيرا لي وأصرف عني وعن أحبتي كل ما هو شر .. اللهم لا تبتليتي بعيب أكره في غيري .. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين .. اللهم إنا نستعين بك و نستغفر و نتوب إليك ونؤمن بك و نتوكل عليك ونثني عليك الخير كله ونشكرك ولا نكفر بك.

اللهم ادخل السكينة والطمأنينة إلى قلوبنا والمحبة في نفوسنا والإبتسامة في وجوهنا والسعادة في بيوتنا .. اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم فرج همي ويسر أمري و أرحم ضعفي وقلة حيلتي وأرزقني الصحة والعافية من حيث لا احتسب .. اللهم لا تحرمني طموحا أسعى لتحقيقه اللهم وفقني وسدد خطاي ويسر لي أمري.

اللهم مع هذا الفجر لا تكسر قلب من دعاك وهو منتظر منك فرج قريب .. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك ومغفرتك ورضوانك وفضلك ورزقك.. اللهم يا من انشق الفجر بأمره وتوزعت الأرزاق بكرمه اجعل يومنا هذا حافل بكل خير.

اللهم إني وليتك أمري فأعوذ بك من سوء حظي وضيق صدري وفراغ صبري اجعلني يارب ممن نظرت إليه فرحمته وسمعت دعاؤه فأجبته .. اللهم إني أرزقني ما أريد وما احتاج إليه .. فلا أحد يعرف ما بداخلي سواك .. اللهم بدل حزني فرجا وهمي سعادة و ضيقي فرجا وأرزقني يوما أفضل من أمسي.

اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت استغفرك و أتوكل عليك أنت رب العرش العظيم .. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن .. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.. اللهم لطفا في أقدارنا ويسرا في أمرنا.

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