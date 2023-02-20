اعرف سعر اليورو اليوم الإثنين 20-2-2023 خلال التعاملات المسائية

انخفض سعر اليورو اليوم الإثنين 20 فبراير 2023، أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية بالبنوك المصرية، حيث بلغ نحو 32.58 جنيه للشراء، و32.69 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديثات البنك المركزي المصري.

سعر اليورو اليوم الإثنين لحظة بلحظة

وشهد سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 20 فبراير 2023، استقرارًا أمام الجنيه ليسجل نحو 32.58 جنيه للشراء و32.69 جنيه للبيع خلال التعاملات المسائية.

وشهد سعر اليورو حالة من عدم الاستقرار نتيجة للتغيرات السياسية التي طرأت على العالم خلال الفترة الأخيرة من تداعيات سلبية ناتجة عن جائحة فيروس كورونا إضافة إلى الأزمة “الروسية-الأوكرانية”، التي نتجت عنها أزمة الوقود والطاقة الحالية التي تشهدها جميع البلدان الأوروبية ما أدى إلى غلق بعض المصانع وارتفاع في سعر اليورو.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري

واستقر سعر اليورو اليوم الإثنين 20 فبراير 2023، في التعاملات المسائية بالبنك الأهلي المصري ليسجل نحو 32.47 جنيه للشراء، و32.77 جنيه للبيع، كما سجل سعر اليورو في بنك مصر ليسجل 32.47 جنيه للشراء، و32.77 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنوك

وشهد سعر اليورو اليوم الإثنين 20 فبراير 2023، استقراراً خلال التعاملات المسائية في عدد من البنوك أبرزها:

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي CIB

-32.58 جنيه للشراء

-32.94 جنيه للبيع

سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي

-32.62 جنيه للشراء

-33.87 جنيه للبيع

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كما سجل سعر اليورو اليوم لحظة بلحظة الإثنين 20 فبراير 2023 خلال التعاملات المسائية في بنك البركة ليسجل نحو 32.59 جنيه للشراء، و32.70 جنيه للبيع.

جدير بالذكر أن نشاط القطاع الصناعي في منطقة اليورو شهد انكماشا أقل من التوقعات خلال شهر يناير الماضي، حيث سجل نشاط القطاع الصناعي في ألمانيا انكماشا تجاوز التوقعات في يناير.