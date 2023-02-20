الإثنين 20 فبراير 2023
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

كم سعر كرتونة رمضان 2023 في مصر؟

كرتونة رمضان
كرتونة رمضان

مع اقتراب شهر رمضان المبارك، يبحث الكثيرون عن طرق كسب الحسنات ومساعدة الفقراء والمحتاجين بتوفير كرتونة رمضان هذا العام 2023، وتكون كرتونة رمضان هذه بمثابة الهدية للبعض وانقاذهم من الجوع الذي يواجهم.

تعرف على محتويات كرتونة شهر رمضان 2023

كم سعر كرتونة رمضان 2023 في مصر؟ 

تواصل وزارة التموين العمل على ضخ السوق بعدد كبير من السلع الغذائية لسد احتياجات المواطنين من المنتجات التي يحتاج المواطن إليها بشكل يومي ويستخدمها في حياته اليومية، كما تقوم بطرح السلع بأسعار مخفضة من خلال منافذ معارض أهلا رمضان، ويختلف سعر كرتونة رمضان من مكان لآخر بحسب مكوناتها، ومن الملاحظ أن سعر كرتونة رمضان هذا العام يبدأ من 55 جنيها، ويتصاعد السعر تدريجيا حسب نوعية المنتج الموجود بالكرتونة.

ويرصد “الدستور” مكونات كرتونة رمضان من عام 2023، في سياق السطور التالية.

سعر كرتونة رمضان 2023 بـ55 جنيه

يبدأ سعر كرتونة رمضان من 55 جنيها، وعن مكونات هذه العبوة يوجد بداخلها: “الزيت، والسكر، والأرز، وكيس مكرونة 400 جرام، برطمان صلصلة، وعبوة شاي”.

سعر كرتونة رمضان بـ70 جنيه

تكلفة سعر كرتونة رمضان 70 جنيه: تتكون من “كيلو أرز، كيلو سكر، 2 كيلو مكرونة، زجاجة زيت، كيس فول، عبوة شاي”.

سعر كرتونة رمضان بـ 100 جنيه

تكلفة سعر كرتونة رمضان 100 جنيه، وتحتوي على “كيس أرز، 2 كيلو مكرونة، كيس سكر، كيلو شعرية، زجاجة زيت، ملح، برطمان صلصة”.

سعر كرتونة رمضان بـ 136 جنيه

وعن كرتونة شهر رمضان بـ136 جنيهًا، فتشمل “زجاجة زيت وزن كيلو، 3 كيلو مكرونة، كيلو أرز، 2 كيلو سكر، عبوة شاي، برطمان صلصة، فول، كيلو شعرية، ملح”.

سعر كرتونة رمضان رمضان 2023 كرتونة رمضان

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