الإثنين 20 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

من الدحيح إلى المشاغب.. 5 تصنيفات للتلاميذ في يوم الطالب المصري (انفوجراف)

الفصل الدراسي الثاني
الفصل الدراسي الثاني

يحل غدًا الثلاثاء الموافق 21 فبراير، يوم الطالب المصري بالتزامن  مع انطلاق فعاليات الفصل الدراسي الثاني للعام 2023.

«الدستور» رصد في "الإنفوجراف" التالي تصنيفات الطلاب المصريين بداية من الطرالب الدحيح وصولًا إلى عاشق المقعد الأخير..   

الدحيح

لا يخلو فصل مدرسي من هذا النوع، دائمًا ما يرتدي النظارات، ودائمًا ما يحضر طابور الصباح وجميع الحصص.

محبوب الفصل

دائمًا ما يشاركهم كل الأنشطة، ودائمًا ما يساعد الآخرين والتستر عليهم في المشكلات مع المدرسين.

الاكيل

هذا النوع من الطلبة المسؤل الأول عن تنظيم أوقات تناول الطعام، وتحضير بما يعرف بـ"الغدوة".

عاشق المقعد الأخير

دائمًا ما يحصلون على درجات أقل في الامتحانات الشهرية ويستمتع بممارسة العنف وإثارة الشغب في الفصل.

صاحب الأعذار

هم خبراء في الاحتيال وتأتي الأعذار في أذهانهم بشكل فوري، كما لو أن أحد أملاها عليهم. 

 

 

21 فبراير الامتحانات الشهرية يوم الطالب المصري أنواع الطلبة في المدارس طلبة المدارس

رئيس التحرير

وائل لطفي

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