«محلية النواب» تشكر الرئيس السيسي على تشكيل لجنة تحديات الصناعة

وجّه المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الشكر للرئيس السيسي، على تشكيل لجنة التحديات التي تواجه الصناعة، قائلاً إنها نواة حقيقية لتذليل مشكلات الصناعة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الاثنين؛ لمناقشة خطة الحكومة للعمل على تشجيع المحافظات في التوسع في تنمية المناطق الصناعية التي تشرف عليها وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين.

وقال السجيني إن تشكيل لجنة التحديات لوضع تصور شامل لأهم التحديات التى تواجه قطاع الصناعة والحلول العاجلة للقضاء على هذه التحديات لتصدر فى صورة حزمة قرارات من الحكومة.

وأضاف رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أنه يجب إزالة العراقيل التي تواجه الصناعة والاستثمارات بما يحقق المصلحة العليا للدولة.

وتحدث السجيني عن أهمية تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخصة وحل مشكلات تعقيد إجراءات التراخيص وعن المعاناة في إصدار الرخصة وإطالة الوقت والإجراءات، مشددًا على ضرورة تيسير الإجراءات، لتذليل العقبات وحل الإشكاليات لدعم الصناعة والنهوض بها.

وطالب السجيني وزارة التنمية المحلية بإفادة اللجنة بـ 74 منطقة صناعية رسمية في المحافظات المختلفة، وحصر عدد المناطق الصناعية غير الرسمية.