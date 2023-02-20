مقتل شاب بطعنة نافذة فى الصدر أثناء مشاجرة بالشروق

لقي شاب مصرعه إثر إصابته بطعنة نافذة في الصدر بسبب مشادة كلامية في الشروق، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.

وطلبت النيابة العامة استدعاء أسرة المجني عليه لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها، والتحفظ على كاميرات المراقبة في منطقة الواقعة، تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الحادث.

تلقى مأمور قسم شرطة الشروق إخطارا من مستشفي الشروق، بوصول شاب مصاب بطعن سكين في الصدر ووفاته متأثرا بإصابته، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يدعي "حمدان م ع" 25 سنة، وبالفحص تبين إصابته بطعنة نافذة في الصدر.

وكشفت التحريات بوقوع مشادة كلامية حدثت بين المجني عليه والمتهم، قام على إثرها المتهم بتسديد طعنة نافذة للمجني عليه، وتابعت التحريات بأنه تم نقله إلى المستشفى في محاولة لإنقاذه، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات اعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن السلاح المستخدم، وتحرير محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قراراتها المتقدمة.