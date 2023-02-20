الإثنين 20 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

أنسي أبو سيف: «رفضت فيلم إبراهيم الأبيض في البداية بسبب الكيت كات»

أنسي أبو سيف
أنسي أبو سيف

التقى مهندس الديكور أنسي أبو سيف الجمهور اليوم، في ندوة خاصة وماستر كلاس على هامش فعاليات الدورة التاسعة من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير المستمرة في الفترة من 16 حتى 22 فبراير.

وقال أنسي أبو سيف إنه تعلم الكثير في مجاله من عمال السينما، لأنهم يعلمون أكثر من أي شخص ولديهم أرث عمره أكبر من ١٠٠ عام من المعرفة.

وأضاف: «زمان مكنش التطوير زي دلوقتي ولقيت نفسي تلميذ قدام أسطى نجار لما عدل على شغل ليا بعد ما حققت نجاح كبير في يوميات نائب في الأرياف واتغريت في نفسي شوية.. نجار السينما ميعرفش يعمل كرسي أو ترابيزة لكنه يقدر يبني عمارة بطريقته وأسلوبه.. وأقعد في البيت أحسن من التعامل مع العامل بنظره فوقية».

وكشف مصمم المناظر أنسي أبو سيف عن رفضه العمل في فيلم «إبراهيم الأبيض» في البداية، قائلا: «بعد نجاح الكيت كات بقى كل اللي بيتعرض عليا أفلام تدور أحداثها في حي شعبي.. ولكن بعد تدقيق في القصة بنيت ديكور كامل بداية من جبل المقطم حتى الحارة الشعبية ومنزل عبد الملك زرزور».

وتحدث أنسي أبوسيف عن كيفية توظيف الديكور دراميا، بعدما تمكن من تقديم أعمالا يشهد لها على مدار مشواره الفني، أبرزها الحرافيش، الكيت كات، أيام السادات وغيرهم.

وتوافد الجمهور بأعداد كبيرة لحضور ماستر كلاس أنسي أبو سيف، والتواجد مبكرا قبل موعد الندوة للاستفادة من تاريخه الفني.

أقيمت ندوة مهندس الديكور ومصمم المناظر أنسي أبو سيف، في مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية، في تمام الساعة 2.00 وحتى 4.00 عصرا بحضور الجمهور والنقاد ووسائل الإعلام، وأدارها المخرج السينمائي أحمد نبيل.

أنسي أبو سيف ندوة تكريم انسى ابو سيف مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير فاعليات مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير الدورة التاسعة مهرجان الاسكندرية للفيلم القصير

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