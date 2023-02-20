«المصيدة الرقمية».. خبراء يوضحون كيف تخترق مواقع التواصل الاجتماعي الخصوصية؟

عرضت القناة الوثائقية، فيلمًا جديدا عن اختراق مواقع التواصل الاجتماعي للخصوصية وتعقب المستخدمين.

وأجاب الوثائقي على خطورة اختراق مواقع التواصل الاجتماعي للخصوصية والدول التي تحتل مراكز متقدمة في استخدام هذه المواقع، مشيرًا إلى أنه لا أخلاقيات في حلقة إخضاع المستخدمين التي ترعاها شركات منصات التواصل الاجتماعي، حيث يرقم السلوكيات والانفعالات والأحاسيس بشتى الطرق وفي لمح البصر.

وتابع الوثائقي، أن الخوارزميات صياغة وقواعد حاسوب متسلسلة تبنى عليها عمليات البرمجة، حيث تفهم الخوارزميات احتياجات ضحاياها فهناك على سبيل المثال تطبيق يحرك صور الموتى وينطقهم كالأحياء.

وفي هذا الصدد قال أحمد إبراهيم، صانع محتوى، إن مواقع التواصل الاجتماعي تقوم باستخدام بيانات الشخص وأحيانا اقتحام خصوصيته مثل استخدام المايك في سماع المستخدم أو تصويره عن طريق الكاميرا الخاصة بهاتفه المحمول، لدرجة أن بعض الشركات تجبر الأشخاص على غلق الكاميرات واللاب توب بـ"بسلايدر" أو غلق مايك المحمول من إعدادات المحمول لمنع اختراق الخصوصية.

وأشار الدكتور محمد أبو السعود، متخصص في التسويق الرقمي، إلى أن هناك خوارزميات تتبع حركات البحث في جميع التطبيقات داخل محمول المستخدمين، معلقة: “لو وقفت مدة طويلة على صورة على تويتر يبدأ المتتبع لك يجيب اهتمامك بها ومن بعدها تعرض ما شابه ذلك وهكذا".

وأوضح التقرير، أن جوش هاولي عضو مجلس الشيوخ الأمريكي، قال إن “سنترا” هي أداة يستخدمها “فيسبوك" لتعقب مستخدميه ليس على فسبوك وحده بل في مختلف مواقع الإنترنت، وتتعقب سنترا بعض الصفحات الشخصية التي يزورها المستخدمون وكذلك متلقو رسائلهم وحساباتهم المربوطة وكذلك الصفحات التي يزورها عبر الإنترنت والتي تحتوي على وصلات لـ "فسيبوك”.