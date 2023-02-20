تحسين منظومة الكهرباء في قرية سفلاق بمركز ساقتلة بعد معاناة طويلة

اهتمام القيادة السياسية، الرئيس عبدالفتاح السيسى، بقري الصعيد، التي تنفذ بها مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بنسبة 100%، فى جميع المواقع الخدمية وإنجاز كبير شهدته قري الصعيد منذ تولي الرئيس السيسي جمهورية مصر العربية.

واستمرت المبادرة الرئاسية حياة كريمة تعمل على إنشاء مشروعات مختلفة والتي من شأنها تحسين أحوال الأهالي في قرية سفلاق بمركز ساقتلة بمحافظة سوهاج بنسب تنفيذ متفاوتة، فتعمل المبادرة على مشروع إنشاء لوحة توزيع محطة كهرباء والتي وصلت نسبة التنفيذ بها إلي 70٪ بعد معاناة الأهالي سنوات طويلة بسبب انقطاع الكهرباء المستمر وحياة كريمة سيطرت علي تلك الأزمة.

انقطاع مفاجئ

وقال عزت عيسي أحد أهالي سوهاج، قري سوهاج قبل حياة كريمة كانت تعاني من الانقطاع المفاجئ للكهرباء الذى كان يوثر عليها بل وتخطى ذلك المستشفيات والمصالح الحكومية التى كانت تعتمد على نظام السيستم المربوط بالأجهزة المركزية.

وأضاف أن حياة كريمة دعمت تطوير الريف المصرى خاصة هذا القطاع فى محافظة سوهاج وطورت ورفعت كفاءة المحولات الكهربائية فى كل قرى محافظة سوهاج وتم تدعيم محافظة أسيوط بمشاريع عدت الملايين من ميزانية الدولة لتصبح قري الصعيد من أفضل قري محافظات مصر.

وتابع مصطفي علي أحد أهالي قرية سفلاق قائلا": محطة الكهرباء سوف تساع فى تحسين خدمات الكهرباء وإنارة الشوارع فى كل القرى التى كانت تعانى من الظلام ليلا وضعف الكهرباء على مدار اليوم حيث كانت الأجهزة الكهربائية تتعرض للتلف بشكل مستمر مما يسبب معاناة وحياة كريمة ساعدت قريتنا في حل تلك الأزمة ".

تعتبر حياة كريمة واحد من أهم المشروعات القومية الكبرى التى تهدف إلى الارتقاء بحياة المواطنين فى كل القطاعات ومنها قطاع الكهرباء الذى كان يسبب معاناة لعدد كبير من المواطنين، والأهالى فى قرى الصعيد.