الإثنين 20 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

استمرار التحفظ على أموال البلوجر هدير عاطف وطليقها

هدير عاطف
هدير عاطف

قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، تأييد التحفظ على أموال البلوجر هدير عاطف وطليقها بلال فاروق واثنين آخرين، في اتهامهم بتلقي أموال بهدف استثمارها والنصب على مواطنين. 

وكانت أرسلت جهات التحقيق إخطارًا إلى البنوك بقرار لجنة التحفظ على أموال البلوجر هدير عاطف وطليقها بلال فاروق والمتهمة هاجر محمود، والمتهم تامر عادل، ومنع التصرف في أموالهم، سواء كانت أموالا نقدية، أو منقولة، أو سائلة، أو سندات، أو صكوكا، أو ودائع أو محافظ إلكترونية، مملوكة لهم في البنوك وغيرها وأموالهم العقارية الشخصية، بالبيع والتنازل أو الرهن بجميع البنوك المصرية.

وكشفت التحقيقات عن أن المتهمين استغلوها وباقي الضحايا من خلال صفحة البلوجر هدير عبر موقع التواصل الاجتماعي الإنستجرام وزعموا أن الأرباح تصل إلى 500%، واستولوا منهم على مبالغ مالية لاستثمارها مقابل أرباح شهرية.

المحكمة الاقتصادية تأييد التحفظ أموال البلوجر هدير عاطف جهات التحقيق

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وائل لطفي

«الوثائقية» وتحولات الإعلام المصرى

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