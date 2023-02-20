الإثنين 20 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

هاني الناظر يوضح الأمراض الناتجة عن تربية الحيوانات الأليفة

هاني الناظر
هاني الناظر

كشف الدكتور هاني الناظر، أستاذ الأمراض الجلدية والرئيس الأسبق للمركز القومي للبحوث عن الأمراض التي تصيب الإنسان بسبب تربية الحيوانات الأليفة.

حذر أستاذ الأمراض الجلدية خلال حواره اليوم على قناة TEN، أصحاب مرضي الارتكاريا وحساسية الصدر من عدم تربية الحيوانات الأليفة، ويفضل عدم وجودهم داخل المنازل لأن ذلك ليس صحيًا، وذلك بسبب تساقط شعر القطط والكلاب وتساقط رئيس الطيور.

وأكد أن هناك أمراض معدية من الحيوان إلى الإنسان مثل “الفطريات “القراع” وهو عبارة عن نمو الفطريات في فروة الرأس تظهر من خلالها بقع جلدية متقشرة وتزيد من الحكة، كما تظهر بصورة شائعة بين الأطفال الصغار الذين في عمر الحبو والأطفال في سن المدرسة وأيضا تصيب الكبار.

وأشار إلى أنه وُجود الحيوان في المنزل بشكل عام سواء كان ينقل المرض أو لا يمثل خطر على صحة الإنسان ويزيد فيما بعد من حدة الإصابة بالأمراض، محذرا من تربية الطيور بصفة عامة وذلك بسبب الريش من مسببات الحساسية، منوها أن الطيور أيضا يمكنها نقل مرض “الجرب” للإنسان عوضا عن الكلاب والقطط. 

الحيوانات الأليفة تربية الحيوانات الأليفة هاني الناظر الكلاب القطط

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